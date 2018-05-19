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Безопасность

"За нами все горит". Самые страшные массированные бомбардировки ХХ века

08:0019.05.2018
(обновлено: 08:01 19.05.2018)
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© Фото : Public domainБомбардировка целей во время войны во ВьетнамеБомбардировка целей во время войны во Вьетнаме
© Фото : Public domain

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Массированные бомбардировки городов, направленные на полное подавление сопротивления противника и уничтожение его ключевой инфраструктуры, считаются одним из самых эффективных, но негуманных способов ведения боевых действий. Первые авианалеты на крупные населенные пункты были совершены во время гражданской войны в Испании более 80 лет назад. Но с тех пор мало что изменилось — многие воюющие государства и сегодня не отказываются от разрушительной мощи бомбардировочной авиации. РИА Новости рассказывает о самых страшных бомбежках ХХ века.

Сталинград, 1942

Первый и самый страшный удар по Сталинграду немецкая авиация нанесла 23 августа 1942 года. Четвертый воздушный флот люфтваффе обрушился на город всей своей мощью и за полдня уничтожил более половины жилого фонда. После тяжелых фугасных бомб, сносивших каркасы домов до основания, в дело пошли зажигательные боеприпасы, вызвавшие многочисленные пожары. Огненный вихрь опустошил центральные районы и перекинулся на окраины. Процветавший до войны Сталинград стал похож на перепаханное поле с остовами построек и печными трубами.

© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкЦентр Сталинграда после освобождения
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Центр Сталинграда после освобождения

Всего за 23 августа противник совершил до двух тысяч самолетовылетов. В атаке участвовали около тысячи самолетов различных типов. Бомбили сплошным ковром, не выбирая отдельных целей. К концу дня большая часть Сталинграда лежала в руинах. По данным историков, в тот день погибли от 40 до 90 тысяч человек. Около 50 тысяч получили ранения. Были разрушены 309 городских предприятий. Уничтожены транспортная инфраструктура и связь. Ситуацию в городе усугубляло то, что бушевавшие пожары тушить было практически невозможно — бомбы вывели из строя водопровод. Однако своей главной цели — лишить Красную армию возможности оказывать сопротивление наступающим немецким соединениям — бомбардировки люфтваффе не достигли. Битва за Сталинград только началась.

Дрезден, 1945

Ковровые бомбардировки Дрездена, осуществленные британцами и американцами 13-15 февраля 1945 года, стали одними из самых жестоких за всю войну. В первый день почти 800 британских тяжелых бомбардировщиков сбросили на город 1478 фугасных и 1182 зажигательные бомбы. Во второй волне шли 529 "Ланкастеров", обрушивших на Дрезден еще почти две тысячи тонн смертельного "железа". Уже 14-15 февраля к налетам подключились американцы на 311 "летающих крепостях" B-17, сбросившие на город суммарно полторы тысячи тонн бомб.

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкРазрушенный город
© РИА Новости / РИА Новости
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Разрушенный город

В результате около четверти промышленных предприятий города и около половины остальных зданий (городская инфраструктура и жилые дома) были уничтожены или серьезно повреждены. Согласно отчетам местной полиции, в Дрездене  разрушили 24 банка, 26 зданий страховых компаний, 31 торговую лавку, 6470 магазинов, 640 складов, 256 торговых залов, 31 гостиницу, 26 трактиров, 63 административных здания, три театра, 18 кинотеатров, 11 церквей, 60 часовен, 50 культурно-исторических зданий, 19 больниц, 39 школ, пять консульств, зоологический сад, водопроводную станцию, железнодорожное депо, 19 почтамтов, четыре трамвайных депо, 19 судов и барж. Огромные разрушения гражданской инфраструктуры до сих пор вызывают среди историков споры, была ли на самом деле у союзников военная необходимость так жестоко бомбить город.

Ханой, 1972

Во время операции Linebacker II, проведенной ВВС США по приказу президента США Ричарда Никсона 18-29 декабря 1972 года, на северовьетнамские города и аэродромы сбросили около 100 тысяч тонн бомб. Больше всего досталось Ханою, попавшему под удар на второй день операции. В авианалете было задействовано 120 стратегических бомбардировщиков Б-52. Каждый обрушил на город по 25 тонн осколочно-фугасных и зажигательных бомб. По подсчетам историков, всего за время проведения операции на Ханой сбросили около 20 тысяч тонн авиационных боеприпасов, что соответствует тротиловому эквиваленту атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму.

CC BY 2.0 / Wilson Hui / Бомбардировщик Stratofortress B-52Бомбардировщик Stratofortress B-52
CC BY 2.0 / Wilson Hui / Бомбардировщик Stratofortress B-52
Бомбардировщик Stratofortress B-52

Площадь сплошного разрушения в городе равнялась примерно 30 футбольным полям. В огне погибли около двух тысяч человек. Сравнительно низкие для таких бомбардировок потери объясняются тем, что многим жителям Ханоя удалось спрятаться в убежищах или покинуть город еще до начала налета. Однако северовьетнамские зенитчики остались на своих позициях и достойно встретили противника. По американским данным, в ходе операции Linebacker II зенитно-ракетные системы С-75 ханойского гарнизона сбили целых 16 бомбардировщиков Б-52. Всего, по информации советской стороны, ВВС США в декабре 1972-го потеряли 34 самолета этого типа.

Югославия, 1999

Бомбардировки Югославии силами НАТО в период с 24 марта по 10 июня 1999 года затронули практически все крупные города Сербии и Черногории. Авиация альянса совершила около 38,4 тысячи боевых вылетов. Атакам с воздуха подверглись более 900 целей на территории Сербии и Черногории, на которые сбросили почти 21 тысячу тонн взрывчатки. По разным оценкам, промышленным, транспортным и гражданским объектам СРЮ был нанесен ущерб в размере от 30 до 100 миллиардов долларов. Были уничтожены или серьезно повреждены порядка 200 промышленных предприятий, нефтехранилищ, энергетических сооружений, разрушены многочисленные объекты инфраструктуры, в том числе 82 железнодорожных и автомобильных моста.

© AP Photo / Darko VojinovicРазрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999 года
© AP Photo / Darko Vojinovic
Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999 года

По данным властей Югославии, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило две с половиной тысячи человек, порядка десяти тысяч были серьезно ранены. Без воды остались около миллиона человек. Операция "Союзная сила" продолжала уносить жизни людей даже после завершения бомбардировок. Многие правозащитные организации обвиняли НАТО в применении негуманного оружия — в частности, кассетных бомб и боеприпасов с обедненным ураном. Это опасное "железо", оставшееся в земле, приводило к жертвам и годы спустя.

Ракка, 2017

Наиболее сильной бомбардировке за последние десять лет, по мнению ряда военных специалистов, подверглась сирийская Ракка, долгие годы бывшая так называемой столицей ИГ*. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в прошлом году сравнил разрушения этого города после авианалетов коалиции, возглавляемой США, с судьбой немецкого Дрездена. Как и тогда, летом-осенью 2017-го о судьбе мирных жителей атакующие особо не беспокоились. По различным оценкам, под бомбами коалиции погибли от 1300 до 1800 гражданских лиц. Согласно данным ООН, около 80 процентов города после "освобождения" были абсолютно необитаемыми.

© AFP 2018 / Bulent KilicПанорама Ракки, Сирия. Октябрь 2017 года
© AFP 2018 / Bulent Kilic
Панорама Ракки, Сирия. Октябрь 2017 года

Впрочем, неизбирательные бомбежки свое дело сделали. Отрядам вооруженной оппозиции удалось занять Ракку и выбить из нее боевиков, лишив их серьезного источника подкрепления. Через этот город ИГ* контролировало пути из "халифата" в Турцию, по которым террористам поставлялись оружие и живая сила. Новой "столицей"  боевики объявили Дейр-эз-Зор, однако и оттуда их вышвырнули. На этот раз — при поддержке ВКС России и с минимальными разрушениями.


*Террористическая организация, запрещенная в России.

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