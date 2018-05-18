Москва и Каракас не обсуждают новые военные контракты, заявил посол России

КАРАКАС, 18 мая — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россия и Венесуэла сейчас не ведут переговоров о новых контрактах в части поставок вооружений, сообщил в пятницу РИА Новости российский посол в Каракасе Владимир Заемский.
По его словам, также нет переговоров о предоставлении Венесуэле нового кредита на вооружения. "Предыдущий кредит пока не выплачен, он был реструктурирован, выплаты будут осуществлены в течение нескольких лет", — отметил дипломат.
Венесуэла станет первой страной в мире, кроме России, где будет организовано лицензионное производство автоматов Калашникова с соблюдением всех норм. На нем будут производить автоматы АК-103 и патроны к ним. Автомат АК-103 представляет собой экспортную версию АК-74М под 7,62-мм патрон советского образца.