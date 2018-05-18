Путин: Россия находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания, посвящённого 65-летию создания системы госуправления военно-техническим сотрудничеством России с иностранными государствами, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"За прошедшие годы система доказала свою эффективность, стала одним из ключевых инструментов российской внешней политики, обеспечения национальной безопасности, значимым фактором развития наукоёмких отраслей отечественной экономики", — говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что сегодня Россия "по праву находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке". "Подчеркну, от эффективной реализации продукции военного назначения во многом зависит наполнение федерального бюджета, модернизация оборонно-промышленного комплекса, а значит, стабильное развитие предприятий и целых городов, благополучие десятков тысяч людей", — говорится в телеграмме.

"Благодаря самоотверженному труду, таланту и целеустремлённости ваших предшественников – учёных, конструкторов, инженеров, организаторов, специалистов – в нашей стране заложен мощный потенциал ОПК, разработаны уникальные, высокотехнологичные образцы вооружения и военной техники", — говорится в телеграмме.