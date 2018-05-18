РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

В России разрабатывают летающий внедорожник и воздушного робота для города

08:4518.05.2018
(обновлено: 10:00 18.05.2018)
08320
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийский флаг. Архивное фотоРоссийский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В апреле Владимир Путин на встрече с учеными призвал обеспечить использование российских передовых оборонных разработок в гражданском секторе. В Фонде перспективных исследований (ФПИ) рассказали РИА Новости, какие технологии могут в ближайшее время получить мирное назначение.

Технологическая платформа для создания человекоподобного робота. Архивное фото
© Фото : предоставлено ФПИ
Фонд перспективных исследований успешно завершил 34 проекта за пять лет
"Уверен, что доля технологий двойного назначения со временем будет только возрастать. В условиях глобализации и развития информационных технологий грань между военными и невоенными разработками с каждым годом становится все тоньше", – рассказал генеральный директор фонда Андрей Григорьев.

ФПИ создали в конце 2012 года для содействия научным исследованиям в интересах безопасности страны. За пять с половиной лет работы фонд успешно завершил более тридцати проектов, около шестидесяти находятся в стадии реализации.

По существующим оценкам, в развитых странах более 80% военных технологий находят гражданское применение. Это в первую очередь разработки в области оптоэлектроники, биотехнологий, телекоммуникаций, материаловедения.

Процесс технологической конверсии набирает обороты и в России.

Воздушные роботы

Море. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Почти 30 российских вузов участвуют в соревнованиях морских роботов
Сейчас ФПИ создает компактного автономного воздушного робота для города. Новые машины смогут летать как поодиночке, так и в группе, ориентироваться в сложных пространственных условиях, спускаться в недоступные для существующих дронов подземные сооружения, строить карты помещений, искать людей.

Как полагают учёные, компактные автономные воздушные роботы, найдут применение и в гражданской сфере. Например, в будущем с их помощью можно будет полностью автоматизировать "последнюю милю" в логистике, хотя для этого необходимо решить еще много вопросов, в том числе с безопасностью.

Атмосферные спутники

Для "гражданки" разработаны беспилотные стратосферные летательные аппараты – атмосферные спутники. В 2016 году атмосферный спутник "Сова" успешно совершил полет продолжительностью в 50 часов на высоте до девяти тысяч метров. Модель имела девятиметровый размах крыла и предельно легкую конструкцию – двенадцать килограммов.

Искусственный интеллект
© Depositphotos / agsandrew
В ФПИ рассказали, когда ИИ будет способен заменить человека-оператора
В 2017 году в небо поднялся аппарат с размахом крыла 28 метров, весом 165 килограммов. Он провел в воздухе одиннадцать часов на высоте 19,8 тысячи метров.

"Разработка создает уникальные возможности для применения в гражданской сфере. Атмосферные спутники можно использовать для предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения отдаленных регионов средствами скоростной широкополосной связи и ретрансляции", – рассказал РИА Новости руководитель направления физико-технических исследований ФПИ Игорь Денисов.

Летающий внедорожник

Покорение Венеры
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / KrisCole
Технократия, космос, война: каким фантасты описывали наше время
Ещё более масштабный проект фонда — самолет сверхкороткого взлета и посадки. Такая машина сможет производить взлет и посадку на грунтовый "пятачок" размером 50 метров в лесу или в городе с высотой препятствий на границе этой площадки до 15 метров.

При этом аппарат будет использовать гибридную силовую установку. Головной институт МЧС России осуществляет сопровождение работ по созданию одной из версий инновационной машины.

"Интерес спасателей очевиден: аппарат полностью заменяет вертолет, но при этом лишен главных его недостатков: крупногабаритного несущего винта вертолета и его уязвимости, приводящей к катастрофе", – отметили в фонде.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра

Детонационные двигатели

Рождение искусственного интеллекта
© Depositphotos / AlienCat
"Человечество станет ненужным": завтра, которое не наступит
Новые горизонты в освоении космического пространства открывают детонационные ракетные двигатели. В рамках проекта фонда изготовлен и успешно испытан демонстратор детонационного жидкостного ракетного двигателя со спиновым режимом горения.

Такие двигатели обладают повышенным удельным импульсом по сравнению с классическими двигателями. "Они уже легли в основу совместных с Роскосмосом, корпорацией "Энергия" и НПО "Энергомаш" проектов по созданию дешевых и высокотехнологичных двигателей тягой пять тонн и 20 тонн с уникальными удельными характеристиками", – говорит Денисов.

Глубинные роботы

Кадр из мультсериала Футурама
© 20th Century Fox Television (сериал 1999 – 2013)
"Убить всех человеков". Как лажают роботы на пути к восстанию машин
Пожалуй, самой амбициозной военно-гражданской разработкой фонда стал проект "Айсберг", в рамках которого ФПИ и центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" разработали аванпроект автоматизированных средств подводной добычи углеводородов.

"Две темы проекта — роботизированная буровая станция и подводный сейсморазведчик — включены в госпрограмму социально-экономического развития арктической зоны. Интерес к проекту проявляют компании "Роснефть" и "Газпром", — уточнили в фонде.

Новая медицина

Медицина – та область, где военные разработки традиционно имеют много пересечений с гражданскими технологиями. Так, недавно в лаборатории ФПИ впервые в России создали экспериментальную фармакологическую композицию, значительно снижающая расходование организмом кислорода и энергии. Это, в свою очередь, позволяет в несколько раз увеличить продолжительность жизни при кровопотере, гипоксии и гипотермии.

Сотрудница компании Нейроботикс демонстрирует голову антропоморфного робота Пушкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Робот-поэт и чтение мыслей: новейшие разработки российских ученых
Кроме того, фондом разрабатываются технологии сохранения в жизнеспособном состоянии изолированных органов и тканей для их последующей трансплантации.

"Мы впервые в мире восстановили сердце лягушки, которое хранилось 45 суток при температуре минус 196 градусов. Сердце крысы удалось восстановить после изолированного хранения при температуре 4 градуса в течение 48 часов. При существующих технологиях срок хранения сердца составляет не более шести часов", – рассказал РИА Новости руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов.

3D-печать двигателей

Трехмерная структура, напечатанная при помощи новых наночастиц
© Кирилл Хайдуков (Иллюстрация из статьи Rocheva et al, 2018 / Scientific Reports)
Российские ученые создали первый "настоящий" 3D-принтер
Один из главных атрибутов шестого технологического уклада — аддитивные технологии. В 2016 году в лаборатории Всероссийского института авиационных материалов впервые в России методом 3D-печати изготовили двигатель для беспилотного летательного аппарата. В рамках развития проекта ведутся работы по аддитивному изготовлению теплонагруженных деталей газотурбинных двигателей для пилотируемой авиации.

Для повышения эксплуатационных характеристик изделий из металлов и сплавов разработана комбинированная технология упрочнения деталей. Технология позволяет облегчить металлоконструкции не менее чем на 15%, снизить материалоемкость, упрочнить ответственные детали и повысить их ресурс, рассказали в фонде.

Сверхпроводники и нанокерамика

Печатная плата
© Fotolia / elen31
Российские ученые создали наноструктуры, ускоряющие работу электроники
Сегодня в России ведутся разработки электротехнических изделий с использованием сверхпроводящих материалов. Сверхпроводники, работающие при температуре жидкого азота, позволят значительно снизить потери электроэнергии при ее передаче на значительные расстояния, уменьшить вес и габариты электротехнических устройств, повысить их КПД и надежность работы.

Разработана технология получения оптически прозрачной нанокерамики лазерного качества на основе редкоземельных элементов. Она незаменима для создания компактных твердотельных лазеров в мультикиловаттного класса и превосходит все зарубежные аналоги, сообщили в фонде.

"Перспектива использования твердотельных лазеров в промышленном производстве очевидна, технология, в частности, востребована при высокоточной микрообработке поверхностей деталей, резке, сварке и наплавке металлов и термопластиков",- рассказывает Панфилов.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Пресс-служба Федерального дорожного агентства
Сам себе рулевой: как проходили испытания российских машин-беспилотников

Мембранные ткани

Сотрудник биотехнологической лаборатории
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ученые из России создали фильтр, улавливающий самые малые наночастицы
Большое значение для гражданской сферы имеет разработанная ФПИ технология изготовления сверхлегких нетканых мембранных материалов и созданные на их основе образцы экипировки с уникальными фильтрующими и водозащитными свойствами.

"Завершены работы по созданию на основе мембран инновационных тканей, из которых сшиты образцы одежды и проведена их всесторонняя оценка. ФПИ совместно с одним из ведущих банков страны приступил к подготовке инвестиционного проекта по промышленному производству в Саратовской области инновационных защитных материалов", – уточнили в фонде.

Новые компьютеры

Устройство для скоростной передачи гигабайтов информации сквозь стены
© Фото : ФПИ
В Ростове ученые создали устройство для быстрой передачи данных через стены
В последние годы в США, Евросоюзе, Китае, Японии и других странах запущены масштабные проекты по созданию универсальных квантовых компьютеров. "Машина будущего" создается и в России. Проект реализует консорциум, в который вошли ФПИ, Внешэкономбанк, "ВЭБ Инновации", МГУ имени Ломоносова и АНО "Цифровая экономика". Появление первого отечественного квантового компьютера ожидается в сентябре 2021 года.

Квантовые компьютеры могут эффективно использоваться при разработке новых лекарственных препаратов. На начальной стадии таких разработок применяется компьютерное моделирование. "Точность моделирования на классических компьютерах недостаточна для предсказания свойств разрабатываемых лекарств. Использование квантовых технологий обеспечит настоящий прорыв в этой области", — считает руководитель направления информационных исследований ФПИ Сергей Гарбук.

Процессы и автоматизация

Внутреннее строение квантового компьютера, созданного компанией D-Wave
© Иллюстрация РИА Новости
ФПИ, Внешэкономбанк и "ВЭБ Инновации" вошли в квантовый консорциум
В рамках проекта ФПИ разрабатывается специализированный сопроцессор, предназначенный для энергоэффективного выполнения алгоритмов машинного обучения на мобильных платформах. "Новые процессоры станут основой для действительно автономных беспилотных летательных аппаратов, беспилотных автомобилей, интеллектуальных систем видеонаблюдения с возможностью обработки изображений прямо "на борту видеокамеры", – уточнили в ФПИ.

Некоторые проекты фонда позволили создать отечественные системы распознавания речи и лиц, которые превосходят возможности мировых конкурентов.

"Их внедрение в гражданской сфере позволит создать системы по автоматизации обработки обращений граждан и переговоров диспетчерских служб, автоматическому протоколированию переговоров и совещаний, индексированию медиа архивов телекоммуникационных компаний", – считают учёные.

Также ведутся разработки систем автоматического анализа медицинских изображений и технологии повышения пространственного разрешения снимков земной поверхности из космоса.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Кабмин одобрил расширение полномочий Фонда перспективных исследований
Постепенно совершенствуются и правовые механизмы внедрения военных разработок в гражданский сектор. Сейчас Госдума рассматривает проект изменений в закон "О Фонде перспективных исследований", которые заметно расширит полномочия ФПИ по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

"Вопрос стимулирования конверсии оборонных технологий будет учитываться и при подготовке нового федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации". Депутаты призывают облегчить возможность использования интеллектуальной собственности теми предприятиями, которые ее создают", – заключили в ФПИ.

Самые мощные армии в мире
Перейти в фотобанк
Самые мощные армии в мире
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена