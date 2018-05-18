В России разрабатывают летающий внедорожник и воздушного робота для города

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В апреле Владимир Путин на встрече с учеными призвал обеспечить использование российских передовых оборонных разработок в гражданском секторе. В Фонде перспективных исследований (ФПИ) рассказали РИА Новости, какие технологии могут в ближайшее время получить мирное назначение.

"Уверен, что доля технологий двойного назначения со временем будет только возрастать. В условиях глобализации и развития информационных технологий грань между военными и невоенными разработками с каждым годом становится все тоньше", – рассказал генеральный директор фонда Андрей Григорьев.

ФПИ создали в конце 2012 года для содействия научным исследованиям в интересах безопасности страны. За пять с половиной лет работы фонд успешно завершил более тридцати проектов, около шестидесяти находятся в стадии реализации.

По существующим оценкам, в развитых странах более 80% военных технологий находят гражданское применение. Это в первую очередь разработки в области оптоэлектроники, биотехнологий, телекоммуникаций, материаловедения.

Процесс технологической конверсии набирает обороты и в России.

Воздушные роботы

Сейчас ФПИ создает компактного автономного воздушного робота для города. Новые машины смогут летать как поодиночке, так и в группе, ориентироваться в сложных пространственных условиях, спускаться в недоступные для существующих дронов подземные сооружения, строить карты помещений, искать людей.

Как полагают учёные, компактные автономные воздушные роботы, найдут применение и в гражданской сфере. Например, в будущем с их помощью можно будет полностью автоматизировать "последнюю милю" в логистике, хотя для этого необходимо решить еще много вопросов, в том числе с безопасностью.

Атмосферные спутники

Для "гражданки" разработаны беспилотные стратосферные летательные аппараты – атмосферные спутники. В 2016 году атмосферный спутник "Сова" успешно совершил полет продолжительностью в 50 часов на высоте до девяти тысяч метров. Модель имела девятиметровый размах крыла и предельно легкую конструкцию – двенадцать килограммов.

В 2017 году в небо поднялся аппарат с размахом крыла 28 метров, весом 165 килограммов. Он провел в воздухе одиннадцать часов на высоте 19,8 тысячи метров.

"Разработка создает уникальные возможности для применения в гражданской сфере. Атмосферные спутники можно использовать для предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения отдаленных регионов средствами скоростной широкополосной связи и ретрансляции", – рассказал РИА Новости руководитель направления физико-технических исследований ФПИ Игорь Денисов.

Летающий внедорожник

Ещё более масштабный проект фонда — самолет сверхкороткого взлета и посадки. Такая машина сможет производить взлет и посадку на грунтовый "пятачок" размером 50 метров в лесу или в городе с высотой препятствий на границе этой площадки до 15 метров.

При этом аппарат будет использовать гибридную силовую установку. Головной институт МЧС России осуществляет сопровождение работ по созданию одной из версий инновационной машины.

"Интерес спасателей очевиден: аппарат полностью заменяет вертолет, но при этом лишен главных его недостатков: крупногабаритного несущего винта вертолета и его уязвимости, приводящей к катастрофе", – отметили в фонде.

Детонационные двигатели

Новые горизонты в освоении космического пространства открывают детонационные ракетные двигатели. В рамках проекта фонда изготовлен и успешно испытан демонстратор детонационного жидкостного ракетного двигателя со спиновым режимом горения.

Такие двигатели обладают повышенным удельным импульсом по сравнению с классическими двигателями. "Они уже легли в основу совместных с Роскосмосом, корпорацией "Энергия" и НПО "Энергомаш" проектов по созданию дешевых и высокотехнологичных двигателей тягой пять тонн и 20 тонн с уникальными удельными характеристиками", – говорит Денисов.

Глубинные роботы

Пожалуй, самой амбициозной военно-гражданской разработкой фонда стал проект "Айсберг", в рамках которого ФПИ и центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" разработали аванпроект автоматизированных средств подводной добычи углеводородов.

"Две темы проекта — роботизированная буровая станция и подводный сейсморазведчик — включены в госпрограмму социально-экономического развития арктической зоны. Интерес к проекту проявляют компании "Роснефть" и "Газпром", — уточнили в фонде.

Новая медицина

Медицина – та область, где военные разработки традиционно имеют много пересечений с гражданскими технологиями. Так, недавно в лаборатории ФПИ впервые в России создали экспериментальную фармакологическую композицию, значительно снижающая расходование организмом кислорода и энергии. Это, в свою очередь, позволяет в несколько раз увеличить продолжительность жизни при кровопотере, гипоксии и гипотермии.

Кроме того, фондом разрабатываются технологии сохранения в жизнеспособном состоянии изолированных органов и тканей для их последующей трансплантации.

"Мы впервые в мире восстановили сердце лягушки, которое хранилось 45 суток при температуре минус 196 градусов. Сердце крысы удалось восстановить после изолированного хранения при температуре 4 градуса в течение 48 часов. При существующих технологиях срок хранения сердца составляет не более шести часов", – рассказал РИА Новости руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов.

3D-печать двигателей

Один из главных атрибутов шестого технологического уклада — аддитивные технологии. В 2016 году в лаборатории Всероссийского института авиационных материалов впервые в России методом 3D-печати изготовили двигатель для беспилотного летательного аппарата. В рамках развития проекта ведутся работы по аддитивному изготовлению теплонагруженных деталей газотурбинных двигателей для пилотируемой авиации.

Для повышения эксплуатационных характеристик изделий из металлов и сплавов разработана комбинированная технология упрочнения деталей. Технология позволяет облегчить металлоконструкции не менее чем на 15%, снизить материалоемкость, упрочнить ответственные детали и повысить их ресурс, рассказали в фонде.

Сверхпроводники и нанокерамика

Сегодня в России ведутся разработки электротехнических изделий с использованием сверхпроводящих материалов. Сверхпроводники, работающие при температуре жидкого азота, позволят значительно снизить потери электроэнергии при ее передаче на значительные расстояния, уменьшить вес и габариты электротехнических устройств, повысить их КПД и надежность работы.

Разработана технология получения оптически прозрачной нанокерамики лазерного качества на основе редкоземельных элементов. Она незаменима для создания компактных твердотельных лазеров в мультикиловаттного класса и превосходит все зарубежные аналоги, сообщили в фонде.

"Перспектива использования твердотельных лазеров в промышленном производстве очевидна, технология, в частности, востребована при высокоточной микрообработке поверхностей деталей, резке, сварке и наплавке металлов и термопластиков",- рассказывает Панфилов.

Мембранные ткани

Большое значение для гражданской сферы имеет разработанная ФПИ технология изготовления сверхлегких нетканых мембранных материалов и созданные на их основе образцы экипировки с уникальными фильтрующими и водозащитными свойствами.

"Завершены работы по созданию на основе мембран инновационных тканей, из которых сшиты образцы одежды и проведена их всесторонняя оценка. ФПИ совместно с одним из ведущих банков страны приступил к подготовке инвестиционного проекта по промышленному производству в Саратовской области инновационных защитных материалов", – уточнили в фонде.

Новые компьютеры

В последние годы в США, Евросоюзе, Китае, Японии и других странах запущены масштабные проекты по созданию универсальных квантовых компьютеров. "Машина будущего" создается и в России. Проект реализует консорциум, в который вошли ФПИ, Внешэкономбанк, "ВЭБ Инновации", МГУ имени Ломоносова и АНО "Цифровая экономика". Появление первого отечественного квантового компьютера ожидается в сентябре 2021 года.

Квантовые компьютеры могут эффективно использоваться при разработке новых лекарственных препаратов. На начальной стадии таких разработок применяется компьютерное моделирование. "Точность моделирования на классических компьютерах недостаточна для предсказания свойств разрабатываемых лекарств. Использование квантовых технологий обеспечит настоящий прорыв в этой области", — считает руководитель направления информационных исследований ФПИ Сергей Гарбук.

Процессы и автоматизация

В рамках проекта ФПИ разрабатывается специализированный сопроцессор, предназначенный для энергоэффективного выполнения алгоритмов машинного обучения на мобильных платформах. "Новые процессоры станут основой для действительно автономных беспилотных летательных аппаратов, беспилотных автомобилей, интеллектуальных систем видеонаблюдения с возможностью обработки изображений прямо "на борту видеокамеры", – уточнили в ФПИ.

Некоторые проекты фонда позволили создать отечественные системы распознавания речи и лиц, которые превосходят возможности мировых конкурентов.

"Их внедрение в гражданской сфере позволит создать системы по автоматизации обработки обращений граждан и переговоров диспетчерских служб, автоматическому протоколированию переговоров и совещаний, индексированию медиа архивов телекоммуникационных компаний", – считают учёные.

Также ведутся разработки систем автоматического анализа медицинских изображений и технологии повышения пространственного разрешения снимков земной поверхности из космоса.

Постепенно совершенствуются и правовые механизмы внедрения военных разработок в гражданский сектор. Сейчас Госдума рассматривает проект изменений в закон "О Фонде перспективных исследований", которые заметно расширит полномочия ФПИ по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

"Вопрос стимулирования конверсии оборонных технологий будет учитываться и при подготовке нового федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации". Депутаты призывают облегчить возможность использования интеллектуальной собственности теми предприятиями, которые ее создают", – заключили в ФПИ.