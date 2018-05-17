В России заключили большинство контрактов по гособоронзаказу

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая — РИА Новости. Большинство контрактов по линии гособоронзаказа-2018 уже заключено, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Большинство контрактов уже заключено", — сказал глава государства в ходе военного совещания.