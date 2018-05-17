"Суворовский натиск" в Приамурье: БМП, чистые ботинки и крем для загара

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая — РИА Новости, Елена Тимошенко. Шесть команд мотострелков на БМП-2 борются в Приамурье за право представить Россию на Международных армейских играх-2018 в конкурсе "Суворовский натиск". Корреспондент РИА Новости узнала, кто успешнее всех справился с водной преградой и какая косметика нужна на полигоне, если небо "закрыто для стрельбы".
В соревнованиях участвуют четыре военных округа страны, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) и Московского военного училища.
Форс-мажор
Для инженерных войск создание полосы препятствий стало сложной учебой. До этого полигон Дальневосточного высшего общевойскового командного училища 25 лет не использовался, теперь военные специалисты сравнивают его с подмосковным Алабино.
"Полигон начали готовить в феврале при минус 40, работали лопатами, кирками-мотыгами, жгли покрышки, чтобы нагреть грунт. Самым сложным из полосы препятствий было создание "брода", по сути сделали бассейн, рыли котлован, отсыпали, укладывали плиты, воду закачивали из скважины, подвозили автоцистернами", — рассказал Иванченко РИА Новости.
Зрители, которые слегка заскучали во время вынужденного перерыва и пытались увидеть через бинокли огонь пала, в большинстве своем даже не догадывались, что на месте скучного и чистого горизонта раньше был лес. Местами на трассе соревнований даже остались пеньки.
Военные с задачей справились четко: лишний лес убрали, болотистую местность засыпали песком, посадили свежие сосны и даже установили на территории мобильные пункты чистки обуви — деревянные конструкции, помогающие зафиксировать ногу, с банками крема и щетками.
Плывут, бегут, стреляют
Брод-бассейн боевые машины пехоты преодолевали на первом этапе конкурса "Суворовский натиск". Как рассказал РИА Новости заместитель главного судьи всеармейского конкурса Игорь Малюга, из 13 команд лучше всех с водной преградой справилась команда ДВОКУ.
В результате в среду на водном этапе ДВОКУ прошли дистанцию без штрафов за 4 минуты 55 секунд.
После воды — в огонь. Команды, которые выступают в составе взводов, ждали огневые позиции, нужно было поразить макет БМП, вертолета, ручного противотанкового гранатамета и ПТУР на автомобиле.
"В стрельбе с минометов командам на БМП помогают беспилотники, они передают данные для корректировки огня", — пояснил Малюга.
Но прежде, чем выйти к огневым рубежам, участники проходили препятствия на трассе.
Арсалан Ринчиков из Бурятии, ему 23 года, представляет команду Восточного военного округа, он механик БМП. "Самое сложное — это преодолеть эскарп, это такой бугор около метра над землей", — кратко охарактеризовал трассу Арсалан.
Его товарищ Алдар Бадмаев также из Бурятии, у него другая оценка препятствий. "Экипажи здесь показывают высший пилотаж, преодолевают себя, я бы сказал. Стрельба ведется на ходу, то есть принимать решение нужно за короткий срок, максимально по пересеченной местности БМП разгоняется до 65 километров в час", — рассказал Алдар.
Максим Мишечкин — своеобразный серый кардинал, запасной игрок в команде Южного федерального округа. "Нормально мы прошли водную преграду, наши команды участвуют и в "Суворовском натиске" и в "Танковом биатлоне", — рассказал он, обозревая боевой театр соревнований с крыши БМП.
Итоги "Суворовского натиска" и "Танкового биатлона подведут 25 мая, тогда определятся команды, которые представят Россию на АрМИ-2018. Крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран проведут в четвертый раз с 28 июля по 11 августа. Запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и впервые — в Иране. Приглашены участники из 80 государств.