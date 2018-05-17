"Суворовский натиск" в Приамурье: БМП, чистые ботинки и крем для загара

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая — РИА Новости, Елена Тимошенко. Шесть команд мотострелков на БМП-2 борются в Приамурье за право представить Россию на Международных армейских играх-2018 в конкурсе "Суворовский натиск". Корреспондент РИА Новости узнала, кто успешнее всех справился с водной преградой и какая косметика нужна на полигоне, если небо "закрыто для стрельбы".

В соревнованиях участвуют четыре военных округа страны, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) и Московского военного училища.

Форс-мажор

В четверг на "Суворовском натиске", который проходит на полигоне ДВОКУ в 32 километрах от Благовещенска, случился форс-мажор — небо закрыли для стрельбы. В переводе с армейского это значит, что в Благовещенском районе тушили пал, привлекали авиацию и командам было запрещено выходить на огневой рубеж. Трехчасовой паузе, случившейся по просьбе гражданских, начальник инженерных войск 35-й армии Олег Иванченко даже слегка обрадовался — появилось время рассказать о том, как с февраля 270 человек строили трассу для соревнований.

Для инженерных войск создание полосы препятствий стало сложной учебой. До этого полигон Дальневосточного высшего общевойскового командного училища 25 лет не использовался, теперь военные специалисты сравнивают его с подмосковным Алабино.

"Полигон начали готовить в феврале при минус 40, работали лопатами, кирками-мотыгами, жгли покрышки, чтобы нагреть грунт. Самым сложным из полосы препятствий было создание "брода", по сути сделали бассейн, рыли котлован, отсыпали, укладывали плиты, воду закачивали из скважины, подвозили автоцистернами", — рассказал Иванченко РИА Новости.

Зрители, которые слегка заскучали во время вынужденного перерыва и пытались увидеть через бинокли огонь пала, в большинстве своем даже не догадывались, что на месте скучного и чистого горизонта раньше был лес. Местами на трассе соревнований даже остались пеньки.

Военные с задачей справились четко: лишний лес убрали, болотистую местность засыпали песком, посадили свежие сосны и даже установили на территории мобильные пункты чистки обуви — деревянные конструкции, помогающие зафиксировать ногу, с банками крема и щетками.

Плывут, бегут, стреляют

Брод-бассейн боевые машины пехоты преодолевали на первом этапе конкурса "Суворовский натиск". Как рассказал РИА Новости заместитель главного судьи всеармейского конкурса Игорь Малюга, из 13 команд лучше всех с водной преградой справилась команда ДВОКУ.

"ДВОКУ стали первыми на водном этапе соревнований, здесь на БМП команды преодолевают по воде 400 метров, в том числе выполняют "змейку" между буйками, и около 600 метров проходят по суше ", — объяснил собеседник агентства.

В результате в среду на водном этапе ДВОКУ прошли дистанцию без штрафов за 4 минуты 55 секунд.

После воды — в огонь. Команды, которые выступают в составе взводов, ждали огневые позиции, нужно было поразить макет БМП, вертолета, ручного противотанкового гранатамета и ПТУР на автомобиле.

"В стрельбе с минометов командам на БМП помогают беспилотники, они передают данные для корректировки огня", — пояснил Малюга.

Но прежде, чем выйти к огневым рубежам, участники проходили препятствия на трассе.

Арсалан Ринчиков из Бурятии, ему 23 года, представляет команду Восточного военного округа, он механик БМП. "Самое сложное — это преодолеть эскарп, это такой бугор около метра над землей", — кратко охарактеризовал трассу Арсалан.

Его товарищ Алдар Бадмаев также из Бурятии, у него другая оценка препятствий. "Экипажи здесь показывают высший пилотаж, преодолевают себя, я бы сказал. Стрельба ведется на ходу, то есть принимать решение нужно за короткий срок, максимально по пересеченной местности БМП разгоняется до 65 километров в час", — рассказал Алдар.

Максим Мишечкин — своеобразный серый кардинал, запасной игрок в команде Южного федерального округа. "Нормально мы прошли водную преграду, наши команды участвуют и в "Суворовском натиске" и в "Танковом биатлоне", — рассказал он, обозревая боевой театр соревнований с крыши БМП.

Такой же сдержанной позиции придерживались и наставники команд. Промежуточные результаты соревнований журналистам не озвучили, лишь отшутились: "Еще ничего не известно. Ясно только, что и зрителям и участникам нужно запасаться кремом для загара. На случай, если небо снова закроют".

Итоги "Суворовского натиска" и "Танкового биатлона подведут 25 мая, тогда определятся команды, которые представят Россию на АрМИ-2018. Крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран проведут в четвертый раз с 28 июля по 11 августа. Запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и впервые — в Иране. Приглашены участники из 80 государств.