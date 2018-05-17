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Безопасность

"Суворовский натиск" в Приамурье: БМП, чистые ботинки и крем для загара

17:3817.05.2018
(обновлено: 17:39 17.05.2018)
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© Фото : пресс-служба Восточного военного округа Участники конкурса Суворовский натиск-2018 на полигоне ДВОКУ в Амурской области. 17 мая 2018Участники конкурса Суворовский натиск-2018 на полигоне ДВОКУ в Амурской области. 17 мая 2018
© Фото : пресс-служба Восточного военного округа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая — РИА Новости, Елена Тимошенко. Шесть команд мотострелков на БМП-2 борются в Приамурье за право представить Россию на Международных армейских играх-2018 в конкурсе "Суворовский натиск". Корреспондент РИА Новости узнала, кто успешнее всех справился с водной преградой и какая косметика нужна на полигоне, если небо "закрыто для стрельбы".

В соревнованиях участвуют четыре военных округа страны, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) и Московского военного училища.

Форс-мажор 

Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Амурской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области
"Танковый биатлон" в Приамурье: партизанская деревня и трасса как в Алабино
В четверг на "Суворовском натиске", который проходит на полигоне ДВОКУ в 32 километрах от Благовещенска, случился форс-мажор — небо закрыли для стрельбы. В переводе с армейского это значит, что в Благовещенском районе тушили пал, привлекали авиацию и командам было запрещено выходить на огневой рубеж. Трехчасовой паузе, случившейся по просьбе гражданских, начальник инженерных войск 35-й армии Олег Иванченко даже слегка обрадовался — появилось время рассказать о том, как с февраля 270 человек строили трассу для соревнований.

Для инженерных войск создание полосы препятствий стало сложной учебой. До этого полигон Дальневосточного высшего общевойскового командного училища 25 лет не использовался, теперь военные специалисты сравнивают его с подмосковным Алабино.

"Полигон начали готовить в феврале при минус 40, работали лопатами, кирками-мотыгами, жгли покрышки, чтобы нагреть грунт. Самым сложным из полосы препятствий было создание "брода", по сути сделали бассейн, рыли котлован, отсыпали, укладывали плиты, воду закачивали из скважины, подвозили автоцистернами", — рассказал Иванченко РИА Новости.

Стена огня и двухметровый ров: как стартовал "Танковый биатлон-2018"
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкОтборочный этап международного конкурса "Танковый биатлон-2018" стартовал 15 января на полигонах в семи регионах страны.Участники отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Отборочный этап международного конкурса "Танковый биатлон-2018" стартовал 15 января на полигонах в семи регионах страны.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЗаезды проходят на полигонах в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Калининградской областях.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Заезды проходят на полигонах в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Калининградской областях.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкУчастников первого отборочного этапа "Танкового биатлона" в этом году почти вдвое больше, чем прежде.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Участников первого отборочного этапа "Танкового биатлона" в этом году почти вдвое больше, чем прежде.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкНа полигоне "Погоново" наряду с воронежскими экипажами состязались танкисты Белгородской, Брянской и Смоленской областей.Наблюдатель во время отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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На полигоне "Погоново" наряду с воронежскими экипажами состязались танкисты Белгородской, Брянской и Смоленской областей.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВо время соревнований экипажи танковой дивизии Центрального военного округа и мотострелкового соединения Западного военного округа должны были пройти маршрут протяженностью около 20 километров.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Во время соревнований экипажи танковой дивизии Центрального военного округа и мотострелкового соединения Западного военного округа должны были пройти маршрут протяженностью около 20 километров.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЭкипажи танков Т-72Б-3 должны были преодолеть ряд препятствий, уничтожить мишени, имитирующие бронированную технику противника и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до более 2000 метров. Также военнослужащие должны сдать нормативы по физической и технической подготовке.Первый отборочный этап Танкового биатлона в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Экипажи танков Т-72Б-3 должны были преодолеть ряд препятствий, уничтожить мишени, имитирующие бронированную технику противника и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до более 2000 метров. Также военнослужащие должны сдать нормативы по физической и технической подготовке.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВо время соревнований стрельбы проводились из танковых пушек, зенитных и танковых пулеметов. При этом за промах по мишени экипажу приходилось уходить на штрафной круг.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Во время соревнований стрельбы проводились из танковых пушек, зенитных и танковых пулеметов. При этом за промах по мишени экипажу приходилось уходить на штрафной круг.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкНа трассе экипажи разгоняли гусеничную технику до 70 км/ч, демонстрировали ход "змейкой" и преодоление двухметрового рва.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
На трассе экипажи разгоняли гусеничную технику до 70 км/ч, демонстрировали ход "змейкой" и преодоление двухметрового рва.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкДля прохождения этапа танкам Т-72Б-3 пришлось преодолеть и стену огня.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Для прохождения этапа танкам Т-72Б-3 пришлось преодолеть и стену огня.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЛучшие экипажи, победившие в этих соревнованиях, будут представлять свое соединение на окружном этапе танкового биатлона.Военнослужащие загружают боеприпасы для стрельбы во время отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Лучшие экипажи, победившие в этих соревнованиях, будут представлять свое соединение на окружном этапе танкового биатлона.
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Зрители, которые слегка заскучали во время вынужденного перерыва и пытались увидеть через бинокли огонь пала, в большинстве своем даже не догадывались, что на месте скучного и чистого горизонта раньше был лес. Местами на трассе соревнований даже остались пеньки.

Военные с задачей справились четко: лишний лес убрали, болотистую местность засыпали песком, посадили свежие сосны и даже установили на территории мобильные пункты чистки обуви — деревянные конструкции, помогающие зафиксировать ногу, с банками крема и щетками.

Плывут, бегут, стреляют 

Брод-бассейн боевые машины пехоты преодолевали на первом этапе конкурса "Суворовский натиск". Как рассказал РИА Новости заместитель главного судьи всеармейского конкурса Игорь Малюга, из 13 команд лучше всех с водной преградой справилась команда ДВОКУ.

Танк КВ-85
© РИА Новости / В. Хоменко
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Экипаж машины непростой. Пять малоизвестных танков Второй мировой
"ДВОКУ стали первыми на водном этапе соревнований, здесь на БМП команды преодолевают по воде 400 метров, в том числе выполняют "змейку" между буйками, и около 600 метров проходят по суше ", — объяснил собеседник агентства.

В результате в среду на водном этапе ДВОКУ прошли дистанцию без штрафов за 4 минуты 55 секунд.

После воды — в огонь. Команды, которые выступают в составе взводов, ждали огневые позиции, нужно было поразить макет БМП, вертолета, ручного противотанкового гранатамета и ПТУР на автомобиле.

"В стрельбе с минометов командам на БМП помогают беспилотники, они передают данные для корректировки огня", — пояснил Малюга.

Но прежде, чем выйти к огневым рубежам, участники проходили препятствия на трассе.

Арсалан Ринчиков из Бурятии, ему 23 года, представляет команду Восточного военного округа, он механик БМП. "Самое сложное — это преодолеть эскарп, это такой бугор около метра над землей", — кратко охарактеризовал трассу Арсалан.

Его товарищ Алдар Бадмаев также из Бурятии, у него другая оценка препятствий. "Экипажи здесь показывают высший пилотаж, преодолевают себя, я бы сказал. Стрельба ведется на ходу, то есть принимать решение нужно за короткий срок, максимально по пересеченной местности БМП разгоняется до 65 километров в час", — рассказал Алдар.

Максим Мишечкин — своеобразный серый кардинал, запасной игрок в команде Южного федерального округа. "Нормально мы прошли водную преграду, наши команды участвуют и в "Суворовском натиске" и в "Танковом биатлоне", — рассказал он, обозревая боевой театр соревнований с крыши БМП.

Конкурс Танковый биатлон. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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В конкурсе "Танковый биатлон" появилась новая дисциплина
Такой же сдержанной позиции придерживались и наставники команд. Промежуточные результаты соревнований журналистам не озвучили, лишь отшутились: "Еще ничего не известно. Ясно только, что и зрителям и участникам нужно запасаться кремом для загара. На случай, если небо снова закроют".

Итоги "Суворовского натиска" и "Танкового биатлона подведут 25 мая, тогда определятся команды, которые представят Россию на АрМИ-2018. Крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран проведут в четвертый раз с 28 июля по 11 августа. Запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и впервые — в Иране. Приглашены участники из 80 государств.

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