Минобороны открыло горячую линию по призыву

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Горячая линия" по вопросам призыва граждан на военную службу начала работу в Минобороны России, сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

"С 15 мая 2018 года в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации начала свою работу "прямая телефонная линия" по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98", — говорится в сообщении.

Отмечается, что линия будет работать по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 мск.

"Офицеры Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации во время дежурства на "прямой телефонной линии" предоставят полную информацию призывникам и их родственникам по всему спектру вопросов призыва на военную службу. В обязанность офицеров входит оперативное реагирование и принятие решений в случаях возникновения проблемных вопросов в военных комиссариатах или при прохождении медицинской комиссии", — рассказали в департаменте.

Такие линии будут открыты во всех штабах военных округов и в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации, их номера можно найти на сайте Минобороны. Также на сайте доступна "Памятка призывнику". В ней содержится пошаговая инструкция "От призывника до солдата".