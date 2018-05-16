Обозреватель National Interest назвал лучший российский истребитель

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные по-прежнему остаются лучшими истребителями четвертого поколения на вооружении России, Китая и Индии, пишет военный эксперт и обозреватель издания National Interest Себастьян Роблин.

"Большой истребитель с двумя двигателями — российский аналог F-15 Eagle — обладает большой дальностью, высокой скоростью, тяжелым вооружением, развитой авионикой и прекрасной манёвренностью", — отмечает эксперт.

Роблин напоминает, что на основе Су-27 были созданы, в частности, истребители Су-27М, Су-30, Су-33, Су-35, а также китайский Shenyang J-11. В классификации НАТО все они носят название Flanker.

Эти истребители нередко показывали на себя в испытаниях лучше американских конкурентов, отмечает эксперт. Последние же Flanker (истребитель Су-35 — ред.) еще и наглядно демонстрируют расхождение в американской и российской боевых доктринах. Вооруженные силы США делают ставку на малозаметность и скорость, в то время как Россия продолжает строить высокоманевренные самолеты, заключает Роблин.