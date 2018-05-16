МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мотострелки Северного флота при поддержке двух бомбардировщиков Су-24 в рамках учений обезвредили "террористов" на "джихад-мобилях" в Мурманской области, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В Заполярье обезвредили террористов на "джихад-мобилях". По легенде учения, были обнаружены группы "террористов". Они находились вдоль государственной границы России. По информации разведки, "противник" располагал различными видами вооружения", — говорится в публикации.

В ходе учений военнослужащие Северного флота успешно отражали атаки противника. Поражающий огонь велся из средств артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделений. Условный противник был остановлен, так и не сумев прорвать оборону.

"Кульминацией учения стало появление в небе двух бомбардировщиков Су-24. Авиаудары уничтожили резервы "противника". Лётчики фронтовой авиации разгромили выдвигающуюся "вражескую" колонну в отдалённом районе за рядом сопок, до которого артиллерии было не достать", — отмечается в публикации.

Всего в учениях было задействовано 240 единиц военной и специальной техники, а также около 1200 военнослужащих.

"Все участники "сражения" – военнослужащие контрактной службы. Многие из них участвовали в спецоперации в Сирии и реально внесли свой вклад в борьбу с ИГИЛ*", — отмечается в публикации.

* Запрещенная в России террористическая организация