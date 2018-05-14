ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Российские военные проведут инспекцию в Швейцарии в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщает в понедельник федеральный департамент (министерство) по безопасности, защите населения и спорту Швейцарии.

Группа из четырех российских военных прибудет в Швейцарию 14 мая и завершит инспекцию 17 мая. Военные посетят регион Мерингена в кантоне Берн, а также ряд мест в центральной и восточной части страны. Будет проводиться оценка как наземных вооруженных сил, так и военно-воздушных частей. Инспекторов проинформируют о проводимых в Швейцарии мероприятиях в области военной подготовки.

Инспекция проводится по запросу российской стороны и с согласия швейцарских властей.