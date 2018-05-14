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"Танковый биатлон" в Приамурье: партизанская деревня и трасса как в Алабино

15:1714.05.2018
(обновлено: 15:38 14.05.2018)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской областиВсеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Амурской областиВсеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Амурской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая — РИА Новости, Елена Тимошенко. Всеармейские соревнования "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" стартовали в 32 километрах от Благовещенска Амурской области в понедельник, к 25 мая здесь определятся лучшие экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 для дальнейшего участия в Международных армейских играх ("АрМИ-2018"). Корреспондент РИА Новости побывала на боевом театре и в тылу соревнований.

Партизанская деревня

Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Амурской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области
В Приамурье российские военные выявят лучших в "Танковом биатлоне"
"Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" — это конкурсы на выявление сильнейших танковых и мотострелковых экипажей. На полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) встретятся сильнейшие команды военных округов России, Северного флота и профильных военных училищ. За час до торжественной церемонии открытия огромная территория полигона напоминала декорации к съемкам военных фильмов.

В специально развернутой для зрителей соревнований партизанской деревне любой хотя бы на мгновение мог почувствовать себя в мае 1945-го. В то время вели деревянные указатели "На Берлин", газета "Правда" с сообщением о полной капитуляции Германии и военный с мотоциклом М-72. Зрителям и участникам соревнований предлагали ковать если не победу, то сувенирные монеты, для этого привезли специальную установку.

История вполне уживалась с современностью: курсанты спецфакультета ДВОКУ стояли в очереди за гамбургерами, юнармейцы — за гречкой и блинами, в полевом храме в тени сосен организовали сбор пожертвований на храм вполне реальный, еще в одной палатке вели набор желающих служить по контракту.

Праздничным и без отсылок в победный май 1945-го было в понедельник настроение у начальника ДВОКУ генерал-майора Владимира Грызлова, он в понедельника отметил день рождения. Команда ДВОКУ в этом году впервые представила команду для участия в "Танковом биатлоне", на "АрМИ-2017" представители училища стали вторыми в "Суворовском натиске". Как заверили журналистов в Восточном военном округе, представители ДВОКУ хоть и готовили трассу для всеармейских соревнований в этом году, заранее на ней не тренировались.

Грызлов на открытии соревнований рассказал, что решение провести всеармейский этап "Суворовского натиска" и "Танкового биатлона" именно на базе училища Приамурья "в какой-то степени озадачило": по его словам, на полигоне 25 лет никто не занимался.

Важна любая мелочь

Танк КВ-85
© РИА Новости / В. Хоменко
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Экипаж машины непростой. Пять малоизвестных танков Второй мировой
Главный судья всеармейских соревнований, начальник боевой подготовки Сухопутных войск России Роман Бинюков родом из Москвы, сам заканчивал ДВОКУ. Общаясь с журналистами, он отметил, что привлекать военные училища к соревнованиям нужно, "чтобы вузы жили и дышали вместе с войсками".

"Подготовленная для соревнований площадка не уступает московскому полигону Алабино. Из года в год мастерство команд растет. Сейчас уже нельзя ориентироваться на уровень 2013-го, когда "Танковый биатлон" только начинался, рассчитывается все, вплоть до уровня наклона тела военного при загрузке боеприпаса", — рассказал Бинюков.

Трассу в ДВОКУ готовили с 16 октября по специальному тактико-техническому заданию, полоса препятствий составляет 5,5 километра, участников и "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" ждут 10 препятствий. Наиболее зрелищные из них — преодоление брода, уступок, противотанковый ров. Всеармейские соревнования — настоящая битва амбиций и престижа.

Журналистов специально предупредили: это не учения, все всерьез, за заграждения не выходить, многотонный танк разгоняется до 70 километров в час, не остановится. Вариант "договориться с судьей" для команд исключается. К примеру, команду ДВОКУ судит представитель из Южного военного округа. Что не увидит судья, заметит квадрокоптер. Высокотехнологичные стрекозы так и взмывали над полигоном, приковывая взгляды детей.

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской областиЗрители на всеармейских соревнованиях "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" в Амурской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области
Зрители на всеармейских соревнованиях "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" в Амурской области

Последних было много: юнармейцы, мальчишки на плечах у отцов, малыши в колясках, удивительно спокойно реагировавшие на пыль и грохот, и школьники, которым родители комментировали происходящее.

В первый день соревнований прошли два заезда "Танкового биатлона", свое мастерство показали команда ДВОКУ и представители ВДВ. Танкисты преодолевают препятствия, совершают несколько кругов, после каждого в биатлоне военнослужащие выполняют стрельбы по мишеням, обозначающим танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет.

Впервые в этом году координаты целей для корректировки огня танковых экипажей передают операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Гранат-4". Новшество "Танкового биатлона" — стрельба с закрытых огневых позиций, для этого и выделяются беспилотники.

В "Суворовском натиске" при прохождении трассы участников ждет слалом (змейка), брод, курган (крутой подъем по грунтовой насыпи, которые боевые машины должны преодолеть на максимальной скорости, исключив остановку двигателя на подъеме и скатывание машины), колейный мост и эскарп. Экипажи боевых машин на огневых рубежах с помощью штатного вооружения БМП-2 поражают мишени, имитирующие БМП, вертолет, противотанковый гранатомет.

Только легкое волнение

Конкурс Танковый биатлон. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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В конкурсе "Танковый биатлон" появилась новая дисциплина
Владимир Якимов — представитель команды от Западного военного округа — в "Танковом биатлоне" участвует впервые, всего в его команде 12 человек, трое запасных. Все готовились с января, тренировались ежедневно, кроме воскресенья.

"Вождение, стрельбу, нормативы отрабатывали. Я — командир танка. Гонка идет взводная, тремя машинами, между собой должны взаимодействовать девять человек, я отвечаю за связь между экипажами. Самое сложное препятствие — противотанковый ров, можно съехать с колеи, на этом гонка закончится, на тренировках такое бывало", — рассказал 25-летний военнослужащий. По словам Якимова, вся их команда участвует впервые, мотивация — желание получить опыт и спортивный интерес. Про эмоции военнослужащий сказал кратко: "Только легкое волнение".

По словам Бинюкова, который судит "Танковый биатлон" и на "АрМИ", в последние годы танкисты не получают оценку ниже "хорошо".

"Каждый год мне задают вопросы, просят прогноз, кто победит на "АрМИ". От прогнозов воздержусь. Но могу сказать, что Россия — единственная страна, которая каждый год привозит на международный этап новую команду. У нас уже есть заявки на участие в Алабино, основной поток ожидаем в июле, но уже приближаемся к 20 заявкам от стран",- сказал Бинюков.

Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа, крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран проведут в четвёртый раз. Запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и — впервые — в Иране. Приглашены участники из 80 государств.

Стена огня и двухметровый ров: как стартовал "Танковый биатлон-2018"
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкОтборочный этап международного конкурса "Танковый биатлон-2018" стартовал 15 января на полигонах в семи регионах страны.Участники отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Отборочный этап международного конкурса "Танковый биатлон-2018" стартовал 15 января на полигонах в семи регионах страны.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЗаезды проходят на полигонах в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Калининградской областях.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Заезды проходят на полигонах в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Калининградской областях.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкУчастников первого отборочного этапа "Танкового биатлона" в этом году почти вдвое больше, чем прежде.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Участников первого отборочного этапа "Танкового биатлона" в этом году почти вдвое больше, чем прежде.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкНа полигоне "Погоново" наряду с воронежскими экипажами состязались танкисты Белгородской, Брянской и Смоленской областей.Наблюдатель во время отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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На полигоне "Погоново" наряду с воронежскими экипажами состязались танкисты Белгородской, Брянской и Смоленской областей.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВо время соревнований экипажи танковой дивизии Центрального военного округа и мотострелкового соединения Западного военного округа должны были пройти маршрут протяженностью около 20 километров.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Во время соревнований экипажи танковой дивизии Центрального военного округа и мотострелкового соединения Западного военного округа должны были пройти маршрут протяженностью около 20 километров.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЭкипажи танков Т-72Б-3 должны были преодолеть ряд препятствий, уничтожить мишени, имитирующие бронированную технику противника и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до более 2000 метров. Также военнослужащие должны сдать нормативы по физической и технической подготовке.Первый отборочный этап Танкового биатлона в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Экипажи танков Т-72Б-3 должны были преодолеть ряд препятствий, уничтожить мишени, имитирующие бронированную технику противника и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до более 2000 метров. Также военнослужащие должны сдать нормативы по физической и технической подготовке.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВо время соревнований стрельбы проводились из танковых пушек, зенитных и танковых пулеметов. При этом за промах по мишени экипажу приходилось уходить на штрафной круг.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Во время соревнований стрельбы проводились из танковых пушек, зенитных и танковых пулеметов. При этом за промах по мишени экипажу приходилось уходить на штрафной круг.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкНа трассе экипажи разгоняли гусеничную технику до 70 км/ч, демонстрировали ход "змейкой" и преодоление двухметрового рва.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
На трассе экипажи разгоняли гусеничную технику до 70 км/ч, демонстрировали ход "змейкой" и преодоление двухметрового рва.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкДля прохождения этапа танкам Т-72Б-3 пришлось преодолеть и стену огня.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Для прохождения этапа танкам Т-72Б-3 пришлось преодолеть и стену огня.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЛучшие экипажи, победившие в этих соревнованиях, будут представлять свое соединение на окружном этапе танкового биатлона.Военнослужащие загружают боеприпасы для стрельбы во время отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Лучшие экипажи, победившие в этих соревнованиях, будут представлять свое соединение на окружном этапе танкового биатлона.
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