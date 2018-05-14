"Танковый биатлон" в Приамурье: партизанская деревня и трасса как в Алабино

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая — РИА Новости, Елена Тимошенко. Всеармейские соревнования "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" стартовали в 32 километрах от Благовещенска Амурской области в понедельник, к 25 мая здесь определятся лучшие экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 для дальнейшего участия в Международных армейских играх ("АрМИ-2018"). Корреспондент РИА Новости побывала на боевом театре и в тылу соревнований.

Партизанская деревня



"Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" — это конкурсы на выявление сильнейших танковых и мотострелковых экипажей. На полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) встретятся сильнейшие команды военных округов России, Северного флота и профильных военных училищ. За час до торжественной церемонии открытия огромная территория полигона напоминала декорации к съемкам военных фильмов.

В специально развернутой для зрителей соревнований партизанской деревне любой хотя бы на мгновение мог почувствовать себя в мае 1945-го. В то время вели деревянные указатели "На Берлин", газета "Правда" с сообщением о полной капитуляции Германии и военный с мотоциклом М-72. Зрителям и участникам соревнований предлагали ковать если не победу, то сувенирные монеты, для этого привезли специальную установку.

История вполне уживалась с современностью: курсанты спецфакультета ДВОКУ стояли в очереди за гамбургерами, юнармейцы — за гречкой и блинами, в полевом храме в тени сосен организовали сбор пожертвований на храм вполне реальный, еще в одной палатке вели набор желающих служить по контракту.

Праздничным и без отсылок в победный май 1945-го было в понедельник настроение у начальника ДВОКУ генерал-майора Владимира Грызлова, он в понедельника отметил день рождения. Команда ДВОКУ в этом году впервые представила команду для участия в "Танковом биатлоне", на "АрМИ-2017" представители училища стали вторыми в "Суворовском натиске". Как заверили журналистов в Восточном военном округе, представители ДВОКУ хоть и готовили трассу для всеармейских соревнований в этом году, заранее на ней не тренировались.

Грызлов на открытии соревнований рассказал, что решение провести всеармейский этап "Суворовского натиска" и "Танкового биатлона" именно на базе училища Приамурья "в какой-то степени озадачило": по его словам, на полигоне 25 лет никто не занимался.

Важна любая мелочь



Главный судья всеармейских соревнований, начальник боевой подготовки Сухопутных войск России Роман Бинюков родом из Москвы, сам заканчивал ДВОКУ. Общаясь с журналистами, он отметил, что привлекать военные училища к соревнованиям нужно, "чтобы вузы жили и дышали вместе с войсками".

"Подготовленная для соревнований площадка не уступает московскому полигону Алабино. Из года в год мастерство команд растет. Сейчас уже нельзя ориентироваться на уровень 2013-го, когда "Танковый биатлон" только начинался, рассчитывается все, вплоть до уровня наклона тела военного при загрузке боеприпаса", — рассказал Бинюков.

Трассу в ДВОКУ готовили с 16 октября по специальному тактико-техническому заданию, полоса препятствий составляет 5,5 километра, участников и "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" ждут 10 препятствий. Наиболее зрелищные из них — преодоление брода, уступок, противотанковый ров. Всеармейские соревнования — настоящая битва амбиций и престижа.

Журналистов специально предупредили: это не учения, все всерьез, за заграждения не выходить, многотонный танк разгоняется до 70 километров в час, не остановится. Вариант "договориться с судьей" для команд исключается. К примеру, команду ДВОКУ судит представитель из Южного военного округа. Что не увидит судья, заметит квадрокоптер. Высокотехнологичные стрекозы так и взмывали над полигоном, приковывая взгляды детей.

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области Зрители на всеармейских соревнованиях "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" в Амурской области © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области Зрители на всеармейских соревнованиях "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" в Амурской области

Последних было много: юнармейцы, мальчишки на плечах у отцов, малыши в колясках, удивительно спокойно реагировавшие на пыль и грохот, и школьники, которым родители комментировали происходящее.

В первый день соревнований прошли два заезда "Танкового биатлона", свое мастерство показали команда ДВОКУ и представители ВДВ. Танкисты преодолевают препятствия, совершают несколько кругов, после каждого в биатлоне военнослужащие выполняют стрельбы по мишеням, обозначающим танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет.

Впервые в этом году координаты целей для корректировки огня танковых экипажей передают операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Гранат-4". Новшество "Танкового биатлона" — стрельба с закрытых огневых позиций, для этого и выделяются беспилотники.

В "Суворовском натиске" при прохождении трассы участников ждет слалом (змейка), брод, курган (крутой подъем по грунтовой насыпи, которые боевые машины должны преодолеть на максимальной скорости, исключив остановку двигателя на подъеме и скатывание машины), колейный мост и эскарп. Экипажи боевых машин на огневых рубежах с помощью штатного вооружения БМП-2 поражают мишени, имитирующие БМП, вертолет, противотанковый гранатомет.

Только легкое волнение



Владимир Якимов — представитель команды от Западного военного округа — в "Танковом биатлоне" участвует впервые, всего в его команде 12 человек, трое запасных. Все готовились с января, тренировались ежедневно, кроме воскресенья.

"Вождение, стрельбу, нормативы отрабатывали. Я — командир танка. Гонка идет взводная, тремя машинами, между собой должны взаимодействовать девять человек, я отвечаю за связь между экипажами. Самое сложное препятствие — противотанковый ров, можно съехать с колеи, на этом гонка закончится, на тренировках такое бывало", — рассказал 25-летний военнослужащий. По словам Якимова, вся их команда участвует впервые, мотивация — желание получить опыт и спортивный интерес. Про эмоции военнослужащий сказал кратко: "Только легкое волнение".

По словам Бинюкова, который судит "Танковый биатлон" и на "АрМИ", в последние годы танкисты не получают оценку ниже "хорошо".

"Каждый год мне задают вопросы, просят прогноз, кто победит на "АрМИ". От прогнозов воздержусь. Но могу сказать, что Россия — единственная страна, которая каждый год привозит на международный этап новую команду. У нас уже есть заявки на участие в Алабино, основной поток ожидаем в июле, но уже приближаемся к 20 заявкам от стран",- сказал Бинюков.

Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа, крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран проведут в четвёртый раз. Запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и — впервые — в Иране. Приглашены участники из 80 государств.