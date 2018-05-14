"Танковый биатлон" в Приамурье: партизанская деревня и трасса как в Алабино

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мая — РИА Новости, Елена Тимошенко. Всеармейские соревнования "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" стартовали в 32 километрах от Благовещенска Амурской области в понедельник, к 25 мая здесь определятся лучшие экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 для дальнейшего участия в Международных армейских играх ("АрМИ-2018"). Корреспондент РИА Новости побывала на боевом театре и в тылу соревнований.
Партизанская деревня
В специально развернутой для зрителей соревнований партизанской деревне любой хотя бы на мгновение мог почувствовать себя в мае 1945-го. В то время вели деревянные указатели "На Берлин", газета "Правда" с сообщением о полной капитуляции Германии и военный с мотоциклом М-72. Зрителям и участникам соревнований предлагали ковать если не победу, то сувенирные монеты, для этого привезли специальную установку.
История вполне уживалась с современностью: курсанты спецфакультета ДВОКУ стояли в очереди за гамбургерами, юнармейцы — за гречкой и блинами, в полевом храме в тени сосен организовали сбор пожертвований на храм вполне реальный, еще в одной палатке вели набор желающих служить по контракту.
Праздничным и без отсылок в победный май 1945-го было в понедельник настроение у начальника ДВОКУ генерал-майора Владимира Грызлова, он в понедельника отметил день рождения. Команда ДВОКУ в этом году впервые представила команду для участия в "Танковом биатлоне", на "АрМИ-2017" представители училища стали вторыми в "Суворовском натиске". Как заверили журналистов в Восточном военном округе, представители ДВОКУ хоть и готовили трассу для всеармейских соревнований в этом году, заранее на ней не тренировались.
Грызлов на открытии соревнований рассказал, что решение провести всеармейский этап "Суворовского натиска" и "Танкового биатлона" именно на базе училища Приамурья "в какой-то степени озадачило": по его словам, на полигоне 25 лет никто не занимался.
Важна любая мелочь
"Подготовленная для соревнований площадка не уступает московскому полигону Алабино. Из года в год мастерство команд растет. Сейчас уже нельзя ориентироваться на уровень 2013-го, когда "Танковый биатлон" только начинался, рассчитывается все, вплоть до уровня наклона тела военного при загрузке боеприпаса", — рассказал Бинюков.
Трассу в ДВОКУ готовили с 16 октября по специальному тактико-техническому заданию, полоса препятствий составляет 5,5 километра, участников и "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" ждут 10 препятствий. Наиболее зрелищные из них — преодоление брода, уступок, противотанковый ров. Всеармейские соревнования — настоящая битва амбиций и престижа.
Журналистов специально предупредили: это не учения, все всерьез, за заграждения не выходить, многотонный танк разгоняется до 70 километров в час, не остановится. Вариант "договориться с судьей" для команд исключается. К примеру, команду ДВОКУ судит представитель из Южного военного округа. Что не увидит судья, заметит квадрокоптер. Высокотехнологичные стрекозы так и взмывали над полигоном, приковывая взгляды детей.
Последних было много: юнармейцы, мальчишки на плечах у отцов, малыши в колясках, удивительно спокойно реагировавшие на пыль и грохот, и школьники, которым родители комментировали происходящее.
В первый день соревнований прошли два заезда "Танкового биатлона", свое мастерство показали команда ДВОКУ и представители ВДВ. Танкисты преодолевают препятствия, совершают несколько кругов, после каждого в биатлоне военнослужащие выполняют стрельбы по мишеням, обозначающим танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет.
Впервые в этом году координаты целей для корректировки огня танковых экипажей передают операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Гранат-4". Новшество "Танкового биатлона" — стрельба с закрытых огневых позиций, для этого и выделяются беспилотники.
В "Суворовском натиске" при прохождении трассы участников ждет слалом (змейка), брод, курган (крутой подъем по грунтовой насыпи, которые боевые машины должны преодолеть на максимальной скорости, исключив остановку двигателя на подъеме и скатывание машины), колейный мост и эскарп. Экипажи боевых машин на огневых рубежах с помощью штатного вооружения БМП-2 поражают мишени, имитирующие БМП, вертолет, противотанковый гранатомет.
Только легкое волнение
"Вождение, стрельбу, нормативы отрабатывали. Я — командир танка. Гонка идет взводная, тремя машинами, между собой должны взаимодействовать девять человек, я отвечаю за связь между экипажами. Самое сложное препятствие — противотанковый ров, можно съехать с колеи, на этом гонка закончится, на тренировках такое бывало", — рассказал 25-летний военнослужащий. По словам Якимова, вся их команда участвует впервые, мотивация — желание получить опыт и спортивный интерес. Про эмоции военнослужащий сказал кратко: "Только легкое волнение".
По словам Бинюкова, который судит "Танковый биатлон" и на "АрМИ", в последние годы танкисты не получают оценку ниже "хорошо".
"Каждый год мне задают вопросы, просят прогноз, кто победит на "АрМИ". От прогнозов воздержусь. Но могу сказать, что Россия — единственная страна, которая каждый год привозит на международный этап новую команду. У нас уже есть заявки на участие в Алабино, основной поток ожидаем в июле, но уже приближаемся к 20 заявкам от стран",- сказал Бинюков.
Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа, крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран проведут в четвёртый раз. Запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и — впервые — в Иране. Приглашены участники из 80 государств.