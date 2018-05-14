Шойгу сообщил о расширении военных связей с Египтом

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Военное сотрудничество Москвы и Каира устойчиво расширяется, в двусторонних отношениях отмечен явный прогресс, констатировал в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Египет — один из главных партнеров России в сфере ВТС в ближневосточном регионе. Сегодня Москва реализует масштабный контракт на поставку Каиру около 50 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

В 2017 году РФ выиграла тендер на поставку Египту морской версии данных машин Ка-52К на ранее предназначавшиеся для ВМФ России вертолетоносцы типа "Мистраль". Кроме того, реализуется контракт на поставку систем ПВО С-300ВМ.

"Наблюдается устойчивая положительная динамика расширения сотрудничества в военной сфере. С удовлетворением отмечаем стремление Египта оснащать национальные Вооружённые силы современным вооружением и военной техникой российского производства", — сказал Шойгу в ходе переговоров с коллегой генерал-полковником Седки Собхи в Москве.

По его словам, Россия "заинтересована в лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности" и ценит "конструктивную позицию Каира по основным проблемам безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Важным элементом сотрудничества он назвал регулярное проведение встреч министров в формате "два плюс два", в рамках которых военные и дипломаты России и Египта "имеют уникальную возможность сверить часы по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия".

В России нацелены и дальше расширять военное сотрудничество по всем направлениям, заключил глава Минобороны РФ.

Генерал Собхи в свою очередь заявил, что Египет нацелен "развивать все то, что достигнуто", и "надеется на еще большие достижения во всех областях военного сотрудничества, в том числе — по линии проведения совместных учений".

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться в ходе пятого заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое состоится в Москве в этом августе.

Позднее сегодня Шойгу и Собхи примут участие в очередном раунде переговоров министров иностранных дел и обороны двух стран, который состоится в российской столице.