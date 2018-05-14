В Минобороны рассказали о действиях американских F-22, сопровождавших Ту-95

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские военные летчики рассказали, как прошел плановый полет ракетоносцев Ту-95МС и противолодочных самолетов Ту-142 в сопровождении истребителей F-22A ВВС США.

Как сообщила газета российских вооруженных сил "Красная Звезда" , американские пилоты вели себя корректно.

По словам командира группы Ту-95МС подполковника Александра Манягина и его заместителя, командира экипажа второго ракетоносца Ту-95МС майора Александра Юрасова, пилоты F-22A никаких агрессивных намерений не демонстрировали.

"Лишь обозначали свое присутствие на почтительном, примерно 100 метров, расстоянии", — добавили российские военные.

По их словам, американцы явно учитывали, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

"Если в предыдущие разы в таких случаях наши самолеты сопровождались 4-5 сменяющими друг друга группами истребителей ВВС Японии, США, Южной Кореи, то в этот раз обозначили себя лишь американцы и только одной парой истребителей", — отмечает газета.

В учебных целях

Как отметил генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка, для F-22A это были учебно-тренировочные полеты

"Истребители F-22A сравнительно новые, думаю, что у пилотов, возможно, еще не такой большой налет", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, экипажи американских истребителей привыкали находиться рядом с довольно крупными самолетами, отрабатывали систему наведения своих ракет, проверяли радиоэлектронное оборудование.

"Это выполняется в учебных целях, они рассчитывают время реагирования своих самолетов на пролет наших", — добавил эксперт.

Как считает Прядка, американским самолетам поступает команда произвести взлет с ближайшего аэродрома, когда в воздух поднимаются российские воздушные судна.

"Они просчитывают время подлета, запас топлива с тем условием, чтобы за определенное время после сопровождения можно было вернуться на свой аэродром", — заключил эксперт.

Как прошел полет

Плановый полет прошел в пятницу, 11 мая. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ пролетели над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.

Их также сопровождали истребители российские МиГ-31 и Су-35.

Сам полет длился 17 часов. Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.

Все задачи по плану воздушного патрулирования, поставленные перед экипажами российских стратегических ракетоносцев, были выполнены в полном объеме.

В ведомстве подчеркнули, что летчики дальней и морской авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.

Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.