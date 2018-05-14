Снайперы в Хабаровском крае борются за право участвовать в "АрМИ-2018"

ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Около 80 военнослужащих-снайперов, ставших лучшими в своих военных округах и войсках, участвуют во всеармейском этапе конкурса "Снайперский рубеж-2018" в Хабаровском крае, победители поедут на международные армейские игры, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В Хабаровском крае на учебно-тренировочном комплексе ВВО "Князе-Волконское" стартовал всеармейский этап конкурса "Снайперский рубеж-2018", входящий в программу "АрМИ-2018". В борьбу за право представлять РФ на международном этапе вступили сильнейшие снайперские пары, представляющие военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, общевойсковые командные училища Минобороны РФ, ДОСААФ России. Всего около 80 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после церемонии открытия участники приступили к прохождению первого испытания – "Снайперский биатлон", где будут определены лучшие снайперы в индивидуальном зачете. Участники преодолеют трассу протяженностью около тысячи метров и продемонстрируют навыки в меткости стрельбы из пистолета Макарова и снайперской винтовки СВД, а также в метании гранаты.

Снайперы и снайперские пары будут соревноваться в таких дисциплинах как "Стрельба на зачет", "Снайпер в обороне", "Стрельба ночью", "Гонка патрулей", "Снайперская эстафета". Они выполнят стрельбы из винтовок СВД, автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и Ярыгина, продемонстрируют свои навыки в оборудовании и маскировке снайперской позиции с использованием подручных средств, уточнили в ВВО.