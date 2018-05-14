Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министерство обороны России к 2027 году создаст интеллектуальную систему контроля ядерных испытаний, следует из видеоролика, опубликованного в понедельник на официальной странице военного ведомства в социальной сети "ВКонтакте" и приуроченного к 60-летнему юбилею Службы специального контроля (ССК) МО РФ.

"III этап (2026-2027 годы): Создание интеллектуальной информационной системы контроля ядерных испытаний и геофизической обстановки", — следует из показанной в видеоролике концепции развития службы специального контроля Минобороны России на 2018-2027 годы.

Наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом, ССК Минобороны РФ проводит мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия. Среди других приоритетных задач службы — контроль сейсмической и радиационной обстановки на Земле и любых ядерных аварий на территории России.

Результаты контроля — данные о фактах и параметрах ядерных взрывов и землетрясений, радиоактивном заражении окружающего пространства — представляются ССК в Национальный центр управления обороной РФ и другие органы военного и государственного управления.