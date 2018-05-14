МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Минобороны России разместило в соцсетях видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия в мире, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Впервые Минобороны России в своих официальных аккаунтах в соцсетях разместило видеоролик о работе сотрудников Службы специального контроля (ССК) Минобороны России. В мае ССК отмечает свой 60-летний юбилей. На сегодняшний день Служба специального контроля министерства обороны Российской Федерации представляет собой уникальное подразделение в составе 12-го главного управления министерства обороны", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом ССК занимается мониторингом соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия. Также она обеспечивает участие России в международном механизме контроля Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по его реализации.

Сообщается, что среди других приоритетных задач службы – контроль сейсмической и радиационной обстановки на планете и ядерных аварий на территории России в пределах технических возможностей средств контроля. Также на службу возложено участие в геофизическом мониторинге над территорией страны.

"Результаты контроля, а именно, данные о фактах и параметрах ядерных взрывов и землетрясений, радиоактивном заражении окружающего пространства представляются Службой специального контроля в Национальный центр управления обороной Российской Федерации и другие органы военного и государственного управления. В интересах решения стоящих задач служба осуществляет непрерывный сбор, обработку и обобщение данных о геофизической обстановке, устанавливает на их основе факты проведения ядерных взрывов за рубежом, на территории Российской Федерации и землетрясений на Земном шаре, определяет их параметры", — добавили в пресс-службе Минобороны РФ.