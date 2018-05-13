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Безопасность

В Севастополе отметили 235-летие Черноморского флота

18:2113.05.2018
(обновлено: 18:26 13.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМоряки-Чернофлотцы на борту боевого корабля Черноморского флота в СевастополеМоряки-Чернофлотцы на борту боевого корабля Черноморского флота в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Торжества в честь 235-летия со дня основания Черноморского флота прошли в Севастополе, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМоряк-Чернофлотец на борту боевого корабля Черноморского флота в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Моряк-Чернофлотец на борту боевого корабля Черноморского флота в Севастополе

Черноморский флот в Севастополе. Архивное фото
© REUTERS / Stringer
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"Празднование началось с торжественного подъема флагов на кораблях, а затем во Владимирском Соборе — усыпальнице адмиралов состоялся Благодарственный молебен во славу моряков флота. Военный совет флота, начальники управлений отделов и служб ЧФ в сопровождении роты почетного караула возложили венок и цветы к памятнику основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II", — сказал он.

Как отметил Трухачев, сегодня моряки соединений и воинских частей ЧФ по традиции возложили цветы к памятникам адмиралов, бюсту матроса Петра Кошки, мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. В рамках праздничных мероприятий на Графской пристани состоялось театрализованное представление об основных этапах истории флота. Также на площади адмирала Нахимова прошло торжественное построение.

Как подчеркнул командующий флотом адмирал Александр Витко, выступая перед присутствующими, у российского военного флота на Черном море большая история, на примерах которой растёт поколение молодых воинов, познающих азы флотской службы, равняясь на подвиги и славу старших поколений, личный состав флота с честью и достоинством решает задачи по защите южных морских рубежей и интересов России.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМоряк-Чернофлотец на борту боевого корабля Черноморского флота в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Моряк-Чернофлотец на борту боевого корабля Черноморского флота в Севастополе

Участники Большого благотворительного офицерского бала в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Севастополе открыли регистрацию на Большой офицерский бал
Трухачев сообщил, что в связи с праздником на площади Нахимова была организована выставка вооружения, военной и специальной техники, развёрнут мобильный пункт и проведена информационная акция "Военная служба по контракту на Черноморском флоте — твой выбор", а на причале "Минная стенка" для показа жителям и гостям города поставлены корабли ЧФ различных проектов. 13 мая День открытых дверей провели Музей Черноморского флота и Военно-исторический музей фортификационных сооружений.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВозложение цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 года во время празднования 235-летия Черноморского флота. 13 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Возложение цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 года во время празднования 235-летия Черноморского флота. 13 мая 2018

"В завершение праздника на летней эстраде Приморского бульвара с концертными номерами выступили военные духовые оркестры и Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, а на ледовой площадке филиала Нахимовского Военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) состоялось открытие турнира по хоккею "Кубок адмирала Ф.Ф. Ушакова". В гала – матче приняли участие олимпийские чемпионы и чемпионы мира по хоккею разных лет из команды "Легенды хоккея" Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Владимир Мышкин и другие звёзды советского и российского хоккея", — добавил Трухачев.

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Черноморский флот
© РИА Новости, Инфографика
Черноморский флот России

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