Командующий ВВС рассказал о подготовке летчиков в Кубинке

КУБИНКА (Московская обл.), 12 мая – РИА Новости. Центр показа авиационной техники им. И.Н.Кожедуба в подмосковной Кубинке не только демонстрирует мастерство российских летчиков, но и готовит новых асов пилотажа, заявил командующий Военно-воздушными силами — замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

"Высококлассные летчики не только демонстрируют уникальную летную программу по всему миру, но и выполняют боевые, учебно-боевые и специальные задачи", — сообщил командующий журналистам.

Юдин отметил, что сейчас в авиабазы, в том числе и кубинскую, начали приходить молодые летчики, которые проходят обучение в пилотажных группах.

"Сегодня для всего авиационного сообщества большая дата — мы отмечаем 80-ю годовщину Центра показа авиационной техники. Восемьдесят лет на этой земле готовят высококлассных летчиков, которые показывают мастерство Воздушно-комических сил как в России, так и за ее пределами", — сказал он.

Генерал напомнил, что в субботу на аэродроме Кубинка проходит акция по набору контрактников и выступления музыкальных коллективов. Главным событием праздника станет двухчасовая программа полетов четырех авиационных групп России — "Беркутов", "Стрижей", "Русских витязей" и "Соколов России".

В свою очередь, начальник Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний им. В.П. Чкалова генерал-лейтенант Юрий Сушков напомнил, что авиабаза Кубинка входит в состав Липецкого авиацентра, а ее летчики выполняют не только показательные полеты для публики всего мира.

"Кубинка — не только центр показа авиатехники. Это боевой центр, который выполняет основные боевые задачи и первым входит во все задачи, которые ставит главнокомандующий ВКС перед авиацией. Летчики Кубинки умеют применять оружие, пускать ракеты, поражают цели на полигоне и готовы к защите России", — подчеркнул генерал.