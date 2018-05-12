Экипаж машины непростой. Пять малоизвестных танков Второй мировой

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Андрей Коц. О советских танках Т-34 и КВ-1, немецких "Тиграх" и "Пантерах", британских "Черчиллях" и "Матильдах", американских "Шерманах" и "Ли" слышали многие. Эти машины мелькают в кинохронике, о них пишут книги и снимают фильмы. А десятки других, менее массовых танков, как правило, остаются за кадром. Хотя они тоже интересны и ярко воплощают особенности конструкторской мысли конца 1930-х — начала 1940-х годов прошлого века.

КВ-85 (СССР)

Танк КВ-85 разработали на опытном заводе № 100 в мае-июле 1943-го для борьбы с новыми немецкими "Тиграми", лобовую броню которых на больших и средних дистанциях не брало практически ни одно советское орудие. К началу Курской битвы "Клим Ворошилов-1", не имевший конкурентов среди вражеских машин в первый год войны, уже считался морально устаревшим. Его 76-миллиметровая пушка была малоэффективна против хорошо бронированных немецких "кошек". А 88-миллиметровые орудия "Тигров", напротив, легко пробивали "лоб" КВ-1 с большого расстояния.

На КВ-85, как следует из индекса, установили новую 85-миллиметровую пушку Д-5Т, позже адаптированную для танков Т-34-85. Обстрел трофейного "Тигра" на полигоне в Кубинке показал, что это орудие под прямым углом пробивало лобовую броню немецкого танка с километровой дистанции. Ходовую часть взяли от КВ-1С, башню — от перспективного тяжелого ИС. В дальнейшем его появление на поле боя и поставило крест на программе КВ-85. Модернизированный "Ворошилов" воевал с переменным успехом: с одной стороны, его пушка уже не позволяла немецким танкистам чувствовать себя в безопасности, с другой — советской машине явно не хватало брони.

PzKpfw II aufs. L Luchs

Тем не менее эти машины могли эффективно действовать в обороне. В январе 1944 года три КВ-85 при поддержке двух самоходок Су-122 и роты пехоты без потерь уничтожили вблизи совхоза имени Тельмана Ленинградской области пять немецких танков, в том числе три "Тигра". Однако КВ-85 чаще использовали в качестве машин прорыва. В результате из ста построенных с 1943 года танков к осени 1944-го уцелели считаные единицы.

Легкий разведывательный танк Panzerkampfwagen II Ausführung L Luchs ("Рысь"), строившийся в 1942-1943 годах, позиционировали как дальнейшее развитие широко распространенного PzKpfw II. Однако это была совершенно новая машина. Ее особенности — ходовая часть с шахматным расположением опорных катков (а-ля "Тигр"), двигатель мощностью 150 лошадиных сил, позволявший танку разгоняться до 50 километров в час, новые приборы наблюдения. Схема бронирования и вооружение — 20-миллиметровая пушка KwK 38 и пулемет MG 34 — достались "Рыси" от оригинальной "двойки".

Всего построили 131 машину этого типа, хотя планировалось передать танковым соединениям вермахта и СС не менее 800 единиц. "Рысью" вооружили 2-ю, 3-ю, 4-ю, 116-ю и учебную танковые дивизии, а также танковую дивизию СС "Мертвая голова". Легкие, быстрые и приземистые, эти танки хорошо зарекомендовали себя в разведке и бою с пехотой. Однако фирма MAN, производитель PzKpfw II aufs. L, к середине 1943-го была сильно загружена строительством средних "Пантер" и физически не могла потянуть еще и выпуск разведывательных машин.

S35 (Франция)

К началу Второй мировой войны французский средний танк S35, производившийся с 1935 года, считался одним из наиболее современных и боеспособных в Третьей республике. У него было слабое бронирование, зато он отличался высокой подвижностью и мог разгоняться по шоссе до 37 километров в час. Мощная 47-миллиметроврая нарезная полуавтоматическая пушка длиной в 32 калибра гарантированно поражала немецкие средние танки того времени в лобовую проекцию. Всего было выпущено 427 единиц S35.

Однако достойные тактико-технические характеристики этого танка не спасли Францию от поражения в войне. Немецкие танкисты, хоть и шли в бой на машинах "попроще", имели гораздо больше боевого опыта. После капитуляции Франции почти вся ее бронетехника в Европе перешла к Германии. Немцы не очень доверяли малознакомой технике и использовали ее только на второстепенных направлениях, в частности в антипартизанских операциях на территории Югославии.

M26 Pershing (США)

Американский M26, созданный в 1944 году для замены "рабочей лошадки" армии M4 Sherman, до конца Второй мировой считался первым и единственным тяжелым танком США. Лишь в 1946-м, с появлением лучше бронированных и вооруженных машин, его "низвели" до среднего. Для своего времени "Першинг" был неплохо защищен и нес мощную 90-миллиметровую пушку M3, однако уступал "Шерманам" в ходовых качествах. До 1953 года было построено 1436 единиц M26. Во Второй мировой войне успели принять участие лишь несколько десятков машин, отправленных в Европу в феврале 1945-го.

© Фото : Public domain Американский танк M26 Pershing во время Второй мировой войны © Фото : Public domain Американский танк M26 Pershing во время Второй мировой войны

"Першинги" достаточно успешно воевали с "Тиграми" и "Пантерами", уверенно поражая их в лоб с дистанций около 1200 метров. Правда, к тому моменту немцы крайне неохотно ввязывались в открытые танковые бои, предпочитая действовать из засад. Посредственные ходовые качества M26 сыграли с ним злую шутку — ему было очень сложно быстро выйти из-под огня, а "Тиграм" хватало двух-трех точных попаданий, чтобы уничтожить "американца". Модернизированный послевоенный вариант "Першинга" M46 General Patton, получив новый двигатель и лучшее бронирование, практически избавился от недостатков предшественника.

НИ-1 (СССР)

Советские легкие эрзац-танки НИ-1 ("На испуг") спешно сконструировали в Одессе летом-осенью 1941-го. Защитникам города остро не хватало бронетехники, а одесская промышленность в тот момент не могла выпускать полноценные танки. В итоге решили создать боевую машину на основе гусеничного трактора СТЗ-5. Его обшили броней и установили легкое вооружение — 37-миллиметрвоую пушку или пулеметы. Несмотря на посредственные тактико-технические характеристики, бронетракторы применялись порой очень успешно.

В ночь на 20 сентября 1941-го 20 эрзац-танков бросили в бой против румынских частей, осаждавших город. Советские танкисты сделали ставку на психологический эффект. Бронетрактора с включенными фарами и сиренами двинулись на румынские траншеи без артиллерийской поддержки, ужасающе громыхая ходовой частью. Хотя у части танкеток в башнях стояли муляжи вместо орудий, противник перепугался и бежал с позиций. После этой атаки за бронетракторами и закрепилось прозвище "На испуг". К середине октября последние уцелевшие НИ-1 прикрывали эвакуацию войск, защищавших Одессу. Всего их успели выпустить 69 единиц.