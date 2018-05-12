РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Экипаж машины непростой. Пять малоизвестных танков Второй мировой

08:0012.05.2018
028946
© РИА Новости / В. ХоменкоПерейти в фотобанкТанк КВ-85Танк КВ-85
© РИА Новости / В. Хоменко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Андрей Коц.  О советских танках Т-34 и КВ-1, немецких "Тиграх" и "Пантерах", британских "Черчиллях" и "Матильдах", американских "Шерманах" и "Ли" слышали многие. Эти машины мелькают в кинохронике, о них пишут книги и снимают фильмы. А десятки других, менее массовых танков, как правило, остаются за кадром. Хотя они тоже интересны и ярко воплощают особенности конструкторской мысли конца 1930-х — начала 1940-х годов прошлого века.

КВ-85 (СССР)

Танк КВ-85 разработали на опытном заводе № 100 в мае-июле 1943-го для борьбы с новыми немецкими "Тиграми", лобовую броню которых на больших и средних дистанциях не брало практически ни одно советское орудие. К началу Курской битвы "Клим Ворошилов-1", не имевший конкурентов среди вражеских машин в первый год войны, уже считался морально устаревшим. Его 76-миллиметровая пушка была малоэффективна против хорошо бронированных немецких "кошек". А 88-миллиметровые орудия "Тигров", напротив, легко пробивали "лоб" КВ-1 с большого расстояния.

© РИА Новости / В. ХоменкоПерейти в фотобанкТанк КВ-85
© РИА Новости / В. Хоменко
Перейти в фотобанк
Танк КВ-85

На КВ-85, как следует из индекса, установили новую 85-миллиметровую пушку Д-5Т, позже адаптированную для танков Т-34-85. Обстрел трофейного "Тигра" на полигоне в Кубинке показал, что это орудие под прямым углом пробивало лобовую броню немецкого танка с километровой дистанции. Ходовую часть взяли от КВ-1С, башню — от перспективного тяжелого ИС. В дальнейшем его появление на поле боя и поставило крест на программе КВ-85. Модернизированный "Ворошилов" воевал с переменным успехом: с одной стороны, его пушка уже не позволяла немецким танкистам чувствовать себя в безопасности, с другой — советской машине явно не хватало брони.

Истребитель Supermarine Spitfire IX (на переднем плане) и Supermarine Spitfire V (на дальнем плане)
© AP Photo / Lynne Sladky
Шевелили поршнями. Самые быстрые серийные истребители Второй мировой
Тем не менее эти машины могли эффективно действовать в обороне. В январе 1944 года три КВ-85 при поддержке двух самоходок Су-122 и роты пехоты без потерь уничтожили вблизи совхоза имени Тельмана Ленинградской области пять немецких танков, в том числе три "Тигра". Однако КВ-85 чаще использовали в качестве машин прорыва. В результате из ста построенных с 1943 года танков к осени 1944-го уцелели считаные единицы.

PzKpfw II aufs. L Luchs

Легкий разведывательный танк Panzerkampfwagen II Ausführung L Luchs ("Рысь"), строившийся в 1942-1943 годах, позиционировали как дальнейшее развитие широко распространенного PzKpfw II. Однако это была совершенно новая машина. Ее особенности — ходовая часть с шахматным расположением опорных катков (а-ля "Тигр"), двигатель мощностью 150 лошадиных сил, позволявший танку разгоняться до 50 километров в час, новые приборы наблюдения. Схема бронирования и вооружение — 20-миллиметровая пушка KwK 38 и пулемет MG 34 — достались "Рыси" от оригинальной "двойки".

CC BY-SA 2.5 / Fat yankey / Panzer IIL (Luchs) on display at the Musée des Blindés in Saumur. The picture taken August 8, 2006.Танк Panzerkampfwagen II Ausführung L в экспозиции танкового музея в Сомюре, Франция
CC BY-SA 2.5 / Fat yankey / Panzer IIL (Luchs) on display at the Musée des Blindés in Saumur. The picture taken August 8, 2006.
Танк Panzerkampfwagen II Ausführung L в экспозиции танкового музея в Сомюре, Франция

Всего построили 131 машину этого типа, хотя планировалось передать танковым соединениям вермахта и СС не менее 800 единиц. "Рысью" вооружили 2-ю, 3-ю, 4-ю, 116-ю и учебную танковые дивизии, а также танковую дивизию СС "Мертвая голова". Легкие, быстрые и приземистые, эти танки хорошо зарекомендовали себя в разведке и бою с пехотой. Однако фирма MAN, производитель PzKpfw II aufs. L, к середине 1943-го была сильно загружена строительством средних "Пантер" и физически не могла потянуть еще и выпуск разведывательных машин.

S35 (Франция)

К началу Второй мировой войны французский средний танк S35, производившийся с 1935 года, считался одним из наиболее современных и боеспособных в Третьей республике. У него было слабое бронирование, зато он отличался высокой подвижностью и мог разгоняться по шоссе до 37 километров в час. Мощная 47-миллиметроврая нарезная полуавтоматическая пушка длиной в 32 калибра гарантированно поражала немецкие средние танки того времени в лобовую проекцию. Всего было выпущено 427 единиц S35.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 121-0412 / Frankreich, Panzer Somua S35, Geschütz Германские солдаты осматривают захваченные S35, 1940 год
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv, Bild 121-0412 / Frankreich, Panzer Somua S35, Geschütz
Германские солдаты осматривают захваченные S35, 1940 год

Однако достойные тактико-технические характеристики этого танка не спасли Францию от поражения в войне. Немецкие танкисты, хоть и шли в бой на машинах "попроще", имели гораздо больше боевого опыта. После капитуляции Франции почти вся ее бронетехника в Европе перешла к Германии. Немцы не очень доверяли малознакомой технике и использовали ее только на второстепенных направлениях, в частности в антипартизанских операциях на территории Югославии.

M26 Pershing (США)

Американский M26, созданный в 1944 году для замены "рабочей лошадки" армии M4 Sherman, до конца Второй мировой считался первым и единственным тяжелым танком США. Лишь в 1946-м, с появлением лучше бронированных и вооруженных машин, его "низвели" до среднего. Для своего времени "Першинг" был неплохо защищен и нес мощную 90-миллиметровую пушку M3, однако уступал "Шерманам" в ходовых качествах. До 1953 года было построено 1436 единиц M26. Во Второй мировой войне успели принять участие лишь несколько десятков машин, отправленных в Европу в феврале 1945-го.

© Фото : Public domainАмериканский танк M26 Pershing во время Второй мировой войны
© Фото : Public domain
Американский танк M26 Pershing во время Второй мировой войны

"Першинги" достаточно успешно воевали с "Тиграми" и "Пантерами", уверенно поражая их в лоб с дистанций около 1200 метров. Правда, к тому моменту немцы крайне неохотно ввязывались в открытые танковые бои, предпочитая действовать из засад. Посредственные ходовые качества M26 сыграли с ним злую шутку — ему было очень сложно быстро выйти из-под огня, а "Тиграм" хватало двух-трех точных попаданий, чтобы уничтожить "американца". Модернизированный послевоенный вариант "Першинга" M46 General Patton, получив новый двигатель и лучшее бронирование, практически избавился от недостатков предшественника.

НИ-1 (СССР)

Советские легкие эрзац-танки НИ-1 ("На испуг") спешно сконструировали в Одессе летом-осенью 1941-го. Защитникам города остро не хватало бронетехники, а одесская промышленность в тот момент не могла выпускать полноценные танки. В итоге  решили создать боевую машину на основе гусеничного трактора СТЗ-5. Его обшили броней и установили легкое вооружение — 37-миллиметрвоую пушку или пулеметы. Несмотря на посредственные тактико-технические характеристики, бронетракторы применялись порой очень успешно.

CC BY-SA 3.0 / Alex-engraver / Odessa tank (Na Ispug)Танк НИ-1 ("На испуг")
CC BY-SA 3.0 / Alex-engraver / Odessa tank (Na Ispug)
Танк НИ-1 ("На испуг")

В ночь на 20 сентября 1941-го 20 эрзац-танков бросили в бой против румынских частей, осаждавших город. Советские танкисты сделали ставку на психологический эффект. Бронетрактора с включенными фарами и сиренами двинулись на румынские траншеи без артиллерийской поддержки, ужасающе громыхая ходовой частью. Хотя у части танкеток в башнях стояли муляжи вместо орудий, противник перепугался и бежал с позиций. После этой атаки за бронетракторами и закрепилось прозвище "На испуг". К середине октября последние уцелевшие НИ-1 прикрывали эвакуацию войск, защищавших Одессу. Всего их успели выпустить 69 единиц.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена