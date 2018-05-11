Разведчики ЦВО провели 100 учений для подготовки к конкурсу

САМАРА, 11 мая — РИА Новости. Разведчики из воинских частей и соединений Центрального военного округа (ЦВО) провели более 100 тактических учений для того, чтобы подготовиться к окружному этапу международного конкурса "Отличники войсковой разведки", сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.
По данным пресс-службы, окружной этап конкурса пройдет в мае на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Разведывательным группам предстоит показать свое профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевых машин по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.
Отмечается, что самым сложным этапом конкурса будет прохождение полосы препятствий "Тропа разведчика" и совершение марш-броска протяженностью пять километров по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.
Команда-победитель окружного этапа конкурса будет представлять округ на всеармейском этапе, который пройдет в Новосибирской области.