На Дальнем Востоке впервые отберут участников Армейских международных игр

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая — РИА Новости. Отборочный этап международных Армейских военных игр впервые пройдет на Дальнем Востоке с 14 по 25 мая, зрители смогут увидеть "Танковый биатлон", "Суворовский натиск" и другие зрелищные соревнования, сообщает Восточный военный округ.

Программа состязаний состоит из нескольких десятков дисциплин. Так на "Полевой кухне" свое мастерство показывают военные повара, а в "Авиадартсе" свои силы испытают пилоты самолетов и вертолетов. На отборочном этапе в Амурской области сразятся между собой мотострелки и танковые экипажи, самые зрелищные испытания игр, "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск", включат в себя индивидуальные гонки экипажей, выполнение учебно-боевых задач с практической стрельбой и спортивные состязания на боевой технике.

"Сильнейшие танковые и мотострелковые экипажи боевых машин военных округов, Северного флота, ВДВ и профильных военных училищ будут бороться за право быть сильнейшими в Вооруженных силах РФ. Команды будут выступать на своей технике — современных танках Т-72БЗ и боевых машинах пехоты БМП-2", — сообщили журналистам в округе.

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), на территории полигона которого и пройдет этап соревнований, уже неоднократно одерживала победы в отборочных турах и представляла Вооруженные силы России на международных состязаниях прошлых лет.

Зрелищные гонки со стрельбой боевых машин с 15 мая смогут увидеть все желающие. 14, 24 и 25 мая вход на полигон ограничат. Соревнования будут проходить ежедневно кроме воскресенья.

Армейские международные игры (АрМИ)-2018 пройдут с 28 июля по 11 августа, это крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран, которое пройдет в четвертый раз. В рамках АрМИ-2018 запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Китае и — впервые — в Иране. Приглашены участники из 80 государств. От России участие в международном этапе примут победители всеармейских состязаний.