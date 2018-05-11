ВВО за месяц выполнил план призыва на 50%

ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Комиссариаты Восточного военного округа за месяц призывной кампании призвали в армию около пяти тысяч граждан, что составляет более 50% от плана набора, сообщает пресс-служба округа в пятницу.

По данным ВВО, всего в ходе весенней призывной кампании более 9,5 тысячи новобранцев из Восточной Сибири и Дальнего Востока пополнят ряды российской армии, в том числе восемь тысяч из них будут проходить службу в ВВО. Призывная кампания стартовала в РФ 1 апреля и продлится до 15 июля.

"Военными комиссариатами ВВО вынесены решения о призыве на службу по призыву более пяти тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири. В войска уже отправлено более 320 новобранцев, воинские части округа пополнили жители Якутии и Хабаровского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 50 призывников с высшим образованием и около 90 граждан со средним специальным образованием подали заявления о прохождении службы по контракту взамен службы по призыву. Для прохождения службы в спортивных ротах отобраны три человека, они отправятся в Самару и Сочи. В научные роты министерства обороны отобрано пять призывников.

Уточняется, что наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии в Сахалинской области, Камчатском и Хабаровском краях.

Для организации призыва на территории округа работают 11 призывных региональных комиссий и 243 призывные комиссии муниципальных образований.