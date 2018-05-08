Гитлер капут. Как Сталин узнал о самоубийстве фюрера

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Артем Новосельцев. В начале мая 1945-го командующий Первым Белорусским фронтом Георгий Жуков отправил в Москву, пожалуй, самое важное донесение за четыре года войны. Маршал информировал Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина о самоубийстве Адольфа Гитлера. Телефонограмма объемом в четыре машинописных страницы проливает свет не только на обстоятельства смерти фюрера, но и на политическую ситуацию в агонизирующем рейхе. РИА Новости впервые публикует полную версию уникального документа.

Важные парламентеры

Группа офицеров вермахта с белым флагом показалась на участке фронта 8-й гвардейской армии 1 мая в четыре часа утра. Возглавлявший парламентеров начальник штаба верховного командования немецких сухопутных войск генерал инфантерии Ганс Кребс потребовал встречи с командующим армией Василием Чуйковым, заявив, что должен передать чрезвычайно важное и срочное сообщение.

Немецкая депеша, подписанная Борманом и Геббельсом и адресованная непосредственно Сталину, начиналась так: "Берлин, 30 апреля 1945 г. Имперская канцелярия. Сообщение. Мы уполномочиваем начальника Генерального штаба сухопутной армии генерала пехоты Ганса Кребса для передачи следующего сообщения: "Я сообщаю вождю советских народов, как первому из не немцев, что сегодня, 30 апреля 1945 г., в 15.50 вождь немецкого народа Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством".

© ЦАМО Телефонограмма Георгия Жукова с сообщением о самоубийстве Адольфа Гитлера © ЦАМО Телефонограмма Георгия Жукова с сообщением о самоубийстве Адольфа Гитлера

Безусловно, миссия Кребса заключалась не только в информировании советского командования о кончине фюрера. Припертые к стенке нацистские бонзы искали возможность завершить войну через мирные переговоры. "Я уполномочен новым имперским канцлером (Геббельсом. — Прим. ред.) и секретарем Адольфа Гитлера Мартином Борманом установить непосредственный контакт с вождем советских народов. Этот контакт имеет цель выяснить, в какой мере существует возможность установить основы для мира между немецким народом и Советским Союзом, которые будут служить для блага обоих народов, понесших наибольшие потери в войне".

Переговоры между Чуйковым и Кребсом продолжались около пяти часов. В первую очередь, советское командование интересовали обстоятельства смерти Гитлера, а также то, где находится его тело. Кребс сообщил, что Гитлер покончил с собой в Берлине, а труп сожжен в соответствии с завещанием.

Интриги фюрербункера

В ходе беседы выяснились интересные подробности раскола в рядах агонизирующей нацисткой верхушки. На вопрос о том, намерен ли Геббельс объявлять народу о смерти Гитлера, Кребс ответил, что новое руководство рейха делать это пока не намерено. "Объявлять о самоубийстве Гитлера и его завещании мы пока не будем, так как об этом узнает Гимлер (правильно "Гиммлер". — Прим. ред.) и воспользуется этим для создания своего правительства", — сообщил немецкий генерал.

© ЦАМО Телефонограмма Георгия Жукова с сообщением о самоубийстве Адольфа Гитлера © ЦАМО Телефонограмма Георгия Жукова с сообщением о самоубийстве Адольфа Гитлера

Напомним, что в конце апреля 1945-го Гиммлер попал в опалу к Гитлеру. Причиной стали слухи о тайных переговорах рейхсфюрера СС с представителями США и Великобритании — якобы после этого ближайший соратник фюрера начал саботировать его указания об организации обороны Берлина. За день до смерти, 29 апреля, Гитлер лишил рейхсфюрера СС всех регалий, в том числе и членства в НСДАП.

"Гимлер — это предатель, он очень нечестно относился к Гитлеру, обманывая его, не выполнил приказа о снятии войск с западного фронта на защиту Берлина и за это исключен из партии", — пояснил Кребс.

Миссия Кребса полностью провалилась. Советское командование категорически отказалось от переговоров, заявив, что речь может идти лишь о безоговорочной капитуляции.

Обезглавленный рейх

Первого мая штаб Первого Белорусского фронта получил через парламентера отказ Геббельса от капитуляции берлинского гарнизона. В десять часов вечера Геббельс и его жена Магда совершили суицид, умертвив перед этим своих шестерых детей.

Примерно тогда же в своей комнате в фюрербункере покончил с собой и генерал Кребс. Мартин Борман погиб при попытке прорыва из окружения. Впрочем, тело так и не нашли, поэтому на Нюрнбергском процессе ему вынесут заочный смертный приговор.

Генрих Гиммлер доживет до 23 мая 1945-го и примет яд на допросе в британском фильтрационном лагере для военнопленных, куда он попал с документами на имя сержанта Генриха Хицингера. По одной из версий, отправиться на тот свет Гиммлеру помогли англичане, чтобы скрыть информацию о тайных переговорах.

Что же касается самой телефонограммы, то она была, скорее, формальностью. О смерти Гитлера Сталина оповестили по телефону сразу же после прибытия Кребса в советский штаб. Как вспоминал Георгий Жуков, вопросы Кребсу через него и Чуйкова фактически задавал сам Сталин.

Советский вождь отнесся к известию о самоубийстве своего главного врага скептически. Мир узнал о смерти Гитлера 2 мая 1945-го, когда немецкое радио сообщило, что "фюрер погиб с оружием в руках, защищая Берлин". Ведущие мировые СМИ отреагировали на это ликованием.

В Москве заняли другую позицию. "Указанные сообщения являются новым немецким трюком: распространением утверждения о смерти Гитлера германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение", — указывало 2 мая 1945 года Телеграфное агентство Советского Союза.