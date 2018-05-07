Минобороны продемонстрировало возможности беспилотника "Корсар"

Ударный беспилотный самолет Корсар во время прохода военной техники на репетиции парада Победы на Красной площади. Архивное фото

Ударный беспилотный самолет Корсар во время прохода военной техники на репетиции парада Победы на Красной площади. Архивное фото

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа "Корсар".

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ в понедельник опубликует в социальных сетях видеоролики, демонстрирующие возможности новейших отечественных систем вооружения, которые впервые примут участие в Параде Победы 9 мая в Москве.

На кадрах ролика продолжительностью 40 секунд, опубликованных ведомством, показан взлет беспилотника, а также процесс выбора цели, посадка летательного аппарата.

"Впервые в рамках Парада Победы по Красной площади проедет новейший российский БПЛА самолетного типа "Корсар". Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы", — поясняется в сообщении.

Как сообщает ведомство, его оборудование позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Продолжительность полета аппарата составляет до 10 часов, максимальная высота – шесть километров, радиус действия – более 160 километров.