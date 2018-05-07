Минобороны покажет в соцсетях новейшие системы вооружения в действии

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минобороны РФ в понедельник опубликует в социальных сетях видеоролики, демонстрирующие возможности новейших отечественных систем вооружения, которые впервые примут участие в Параде Победы 9 мая в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

"В официальных аккаунтах министерства обороны Российской Федерации в социальных сетях сегодня будут размещены видеоролики, демонстрирующие возможности новейших российских систем вооружения, которые впервые примут участие в Параде Победы 9 мая 2018 года на Красной площади в Москве", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в этом году на Параде Победы в Москве впервые будут представлены боевая машина поддержки танков "Терминатор", специальные робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран". Отмечается, что все они стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации, большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии.