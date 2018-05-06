В Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Генеральная репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге прошла в воскресенье без инцидентов, передает корреспондент РИА Новости.

Утром перед началом репетиции было ограничено автомобильное движение по части Невского проспекта, прилегающего к Дворцовой площади.

Также частично перекрыли Дворцовую площадь, где выстроились парадные колонны участников мероприятия. Для некоторых петербуржцев такие ограничения стали неприятным "сюрпризом", из-за чего несколько спешивших горожан, по их словам, опоздали на работу.

Однако большинство оказавшихся на площади в день генеральной репетиции людей знали о мероприятии. Многие привели с собой детей и снимали марширующие колонны на мобильные телефоны.

Несмотря на ранний час и утреннюю прохладу, к 10 утра на Дворцовой площади было оживленно. Люди с нетерпением ждали начала репетиции, многие пришли на нее с праздничным настроением.

Особый восторг зрителей вызвало появление на Дворцовой площади механизированной колонны, в которой по брусчатке проехали более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы "Нона-СВК", "Мста-С" и "Мста-Б", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетные комплексы С-400.

Гусеницы 20 единиц техники были оснащены асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с "резиновым ходом". Возглавил колонну бронемашин легендарный танк Т-34 с боевым знаменем.

Генеральная репетиция парада прошла без заминок и инцидентов, время ее проведения составило порядка часа.

Всего в военном параде в Петербурге примут участие около 4,5 тысячи военных, воспитанников суворовских и нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии. В парадном строю авиации будут задействованы 45 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, стратегический бомбардировщик Ту-95.