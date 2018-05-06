Авиагруппа "Стрижи" отпразднует день рождения на авиапоказе в Кубинке

Выступление пилотажной группы ВКС России Стрижи на истребителях МиГ-29 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума Армия-2017 на аэродроме Кубинка. Архивное фото

Выступление пилотажной группы ВКС России Стрижи на истребителях МиГ-29 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума Армия-2017 на аэродроме Кубинка. Архивное фото

АЭРОДРОМ КУБИНКА, (Московская область), 6 мая — РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи", которая отмечает в воскресенье 27 лет со дня создания, отпразднует день рождения в ходе масштабного авиапоказа в Кубинке 12 мая, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Празднование в Кубинке будет посвящено сразу трем событиям: дням рождения авиагрупп "Стрижи" и "Русские витязи", а также 80-летию Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) им. И.Н. Кожедуба, на базе которого они созданы, пояснили в российском военном ведомстве.

"Стрижи" значительно обновили свой состав: уже сейчас мы готовим двух молодых летчиков, которые фактически являются ровесниками авиагруппы и будут летать в составе шестерки самолетов на групповых показах", — рассказал журналистам командир "Стрижей" Денис Кузнецов.

Авиагруппа "Русские витязи" была сформирована 5 апреля 1991 года, а "Стрижи" — 6 мая того же года. Самые известные авиагруппы России летают на строевых истребителях Су-30СМ и МиГ-29СМТ соответственно. В их составе — наиболее подготовленные летчики Воздушно-космических сил России.