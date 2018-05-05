Замкомандующего ВДВ отметил выучку 31-й десантно-штурмовой бригады

УЛЬЯНОВСК, 5 мая — РИА Новости. Профессионализм и высокая выучка военных 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады позволили успешно решить все задачи в ходе операции по возвращению Крыма в состав России, заявил первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ, Герой России Николай Игнатов на юбилейном митинге в Ульяновске.

Митинг проводится по случаю 25-летия передислокации 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Азербайджана в Ульяновск и 20-летия со дня образования правопреемницы соединения — 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

"История этих двух соединений — это героическое прошлое и настоящее. Это наглядные примеры подвига, мужества и героизма целой плеяды воинов-десантников. Опираясь на славные традиции дивизии, бригада и сегодня продолжает вписывать в историческую летопись Воздушно-десантных войск героические страницы", — сказал Игнатов.

По его словам, "профессионализм и высокая выучка военнослужащих бригады позволили с достоинством выполнить все боевые задачи в Чечне и Дагестане, в Южной Осетии и Абхазии, в ходе операции по принуждению Грузии к миру и возвращению Крыма в состав РФ". Он напомнил, что более полутора тысяч военнослужащих соединения награждены орденами и медалями, девяти из них присвоено звание Герой Российской Федерации.

Игнатов отметил, что торжественные мероприятия 31-й бригады проходят в год 100-летия Рязанского гвардейского Высшего воздушно-десантного командного училища. Первый заместитель командующего поблагодарил руководство области и города за всестороннюю помощь, которая помогает успешно решать задачи. Он уверен, что 31-я бригада всегда будет в числе передовых соединений.

Игнатов поблагодарил ветеранов и личный состав бригады за ратный труд, преданность и верность Воздушно-десантным войскам и пожелал личному составу соединения и ветеранам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и успехов в службе на благо России. Заместитель командующего ВДВ вручил отличившимся военнослужащим соединения государственные и ведомственные награды.