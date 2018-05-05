На сайте Минобороны появился раздел с инфографикой парада Победы

Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие парадных расчетов на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство обороны РФ открыло на своем сайте мультимедийный раздел, где представлена инфографика Парада Победы, сообщила пресс-служба ведомства.

"В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на интернет-портале Минобороны России представлена инфографика Парада Победы 9 мая 2018 года на Красной Площади в Москве с подробной информацией о составе пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации", — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что раздел открывает подробная схема построения 40 пеших парадных расчетов — участников парада. Кроме этого, представлена информация о порядке прохождения механизированной колонны в виде схемы и технике, участвующей в параде. Так, пользователи смогут посмотреть данные о новинках парада этого года, в числе которых боевая машина поддержки танков "Терминатор", специальные робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран".

Отмечается, что отдельное место занимает подробная схема, посвященная авиационной части парада. "Представленный в разделе интерактивный "авиационный куб" позволяет ознакомиться с основными тактико-техническими характеристиками каждой крылатой и винтокрылой машины", — добавляется в сообщении.

По данным ведомства, в разделе также размещена информация о новых участниках воздушной части парада, среди них истребители МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" и новейшие отечественные авиационные комплексы Су-57.

На сайте Минобороны также есть мультимедийный раздел, посвященный парадам в других городах России.