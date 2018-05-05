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Безопасность

Шевелили поршнями. Самые быстрые серийные истребители Второй мировой

08:0005.05.2018
(обновлено: 08:01 05.05.2018)
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© AP Photo / Lynne SladkyИстребитель Supermarine Spitfire IX (на переднем плане) и Supermarine Spitfire V (на дальнем плане)Истребитель Supermarine Spitfire IX (на переднем плане) и Supermarine Spitfire V (на дальнем плане)
© AP Photo / Lynne Sladky

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Андрей Станавов. Сектор газа на "полный", резкий боевой разворот, и силуэт вражеской машины вновь замелькал в перекрестье прицела — главным преимуществом в воздушном бою всегда считалась скорость. Ее запас позволял летчику настичь и первым атаковать противника или, расстреляв боекомплект, самому оторваться от преследования. В погоне за лошадиными силами конструкторы выжимали из моторов и винтов все возможное. РИА Новости рассказывает о наиболее скоростных серийных поршневых истребителях, господствовавших в небе в годы Второй мировой войны.

Бешеный "Мустанг"

Американский дальний истребитель Р-51В "Мустанг" развивал рекордную по тем временам горизонтальную скорость — более 700 километров в час. Он комплектовался поршневым двигателем Packard Merlin V-1650-3 — по сути, лицензионной копией британского Rolls-Royce Merlin, в которую американцы встроили двухступенчатый нагнетатель. В боевом режиме мотор выдавал 1650 лошадиных сил.

© AP PhotoИстребитель Mustang P-51B
© AP Photo
Истребитель Mustang P-51B

Самолёт-разведчик Lockheed U-2
© AP Photo / Lee Jin-man
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Эти машины пошли в серию в мае 1943-го и выпускались сотнями. Вооружение — четыре крупнокалиберных пулемета, имелся держатель для бомб. В ВВС США "Мустанги" применяли в основном как эскортные истребители для сопровождения тяжеловозов B-24 "Либерейтор" и B-17 "Летающая крепость", в том числе в налетах на оборонные заводы Германии.

Высокая скорость, отличные высотные характеристики и большой радиус действия позволяли Р-51В надежно прикрывать бомбардировщики в глубоком немецком тылу — там, куда не могли долететь легендарные "тандерболты".

Охотник за "мессерами"

Советский Ла-7 совершил первый полет в 1944-м и успел снискать славу одного из лучших фронтовых истребителей Второй мировой. Мощный четырнадцатицилиндровый мотор-звезда АШ-82ФН с непосредственным впрыском топлива развивал мощность 1850 лошадиных сил и на высоте разгонял "лавочкина" до 685 километров в час.

© РИА Новости / В. ШияновскийПерейти в фотобанкИстребитель Ла-7
© РИА Новости / В. Шияновский
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Истребитель Ла-7

Благодаря простой технике пилотирования, пушечному вооружению (три синхронные 20-миллиметровые пушки УБ-20 или две ШВАК) и высокой маневренности советские летчики на Ла-7 сумели навязать асам люфтваффе свои правила игры. За внушительный запас мощности пилоты прощали конструкторам оглушительный шум и 50-градусную жару в кабине. Головки цилиндров установленного впереди мотора нагревались до 220 градусов Цельсия. Для улучшения вентиляции многие летали с открытым фонарем.

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© РИА Новости / Борис Кудояров
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Модифицированные "лавочкины" прикрывали наземные войска и бомбардировщики, сопровождали штурмовики, вылетали на свободную охоту и воздушную разведку, использовались для бомбардировок. Они превосходили немецкие "фокке-вульфы" и "мессершмитты" в скороподъемности, уверенно догоняли их на восходящих виражах и в боевом развороте. На Ла-7 летал самый результативный советский ас Иван Кожедуб.

Высотный перехватчик

Советский истребитель Як-9У (улучшенный) с 1500-сильным мотором ВК-107А достигал скорости 672 километра в час и легко догонял "фокке-вульф" FW-190A как в горизонтальном полете, так и при наборе высоты или в пикировании. Отличался невероятной маневренностью "на вертикалях", за счет чего в динамичном воздушном бою летчик мог быстро перехватить инициативу и атаковать противника сверху.

© Фото : public domainИстребитель-бомбардировщик Як-9У в Центральном музее Военно-воздушных сил РФ в Монино
© Фото : public domain
Истребитель-бомбардировщик Як-9У в Центральном музее Военно-воздушных сил РФ в Монино

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© РИА Новости / Рунов
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Мощный комплекс бортового вооружения включал в себя 20-миллиметровую мотор-пушку ШВАК с боекомплектом 120 снарядов и два крупнокалиберных пулемета УБС с лентами по 170 патронов на каждый ствол. Чтобы сбить вражеский истребитель, как правило, хватало одной атаки и трех прицельных коротких очередей. Немецкие летчики идентифицировали улучшенные "Яки" по отсутствию мачты радиоантенны и предпочитали с ними не связываться.

Стервятник люфтваффе

Максимальная скорость немецкого истребителя Focke-Wulf FW-190A — 670 километров в час, 14-цилиндровый поршневой двигатель ВМW-801D-2 развивал взлетную мощность 1700 лошадиных сил. В бою пилот мог включить форсаж — впрыск в цилиндры водометаноловой смеси, увеличивающей коэффициент сжатия, — и получить кратковременный прирост мощности в 400 лошадиных сил. Правда, долго крутить двигатель в таком темпе было опасно — сгорели бы свечи. 

© Фото : public domainИстребитель Focke-Wulf FW 190A-4
© Фото : public domain
Истребитель Focke-Wulf FW 190A-4

Каждый самолет нес два синхронных пулемета и четыре пушки, а также мог доставить к цели 250-килограммовую бомбу. Фирменная особенность "фоккеров" — чрезвычайно высокая скорость на пикировании, благодаря чему они легко сбрасывали с хвоста большинство советских и британских истребителей того времени.

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"Немецкие самолеты-истребители были скоростные, маневренные, прочные, с очень сильным вооружением, особенно "фоккер", — писал в мемуарах  летчик 41-го ГИАП Дмитрий Алексеев. — На пикировании они Ла-5 догоняли, пикированием они от нас и отрывались".

Английская "девятка"

Легендарный британский истребитель Supermarine Spitfire в модификации HF IX (высотный) разгонялся до 660 километров в час. Разработчики добились этого, установив мощный 12-цилиндровый двигатель Rolls-Royce Merlin, выдававший с наддувом около 1700 лошадиных сил. На средних и больших высотах "спитфайры" были серьезными противниками немецких "фоккеров".

© Фото : public domainИстребитель Supermarine Spitfire IX
© Фото : public domain
Истребитель Supermarine Spitfire IX

"Девятка" получилась настолько удачной, что быстро стала основным истребителем королевских ВВС. Эти машины в разных версиях выпускались с июня 1943-го до конца войны. Они сопровождали бомбардировщики, защищали объекты в тылу и сражались на фронте, в частности, с воздуха прикрывали высадку союзников в Нормандии. Вооружение — две пушки и два крупнокалиберных пулемета. В октябре 1944-го канадской эскадрилье на "спитфайрах" удалось сбить над Голландией первый немецкий реактивный истребитель Ме-262. 

Известно, что Советский Союз закупил по ленд-лизу более тысячи "спитфайров", однако на передовой им места не нашлось — стоявшие тогда на вооружении фронтовые "лавочкины" переигрывали "британцев" по скорости на малых высотах. В итоге "спитфайры" передали в полки ПВО, где они работали в основном как дальние перехватчики.

© AFP 2018 / Geogg Pugh, poolПринц Уильям, герцог Кембриджский в самолете Spitfire Имперского военного музея в Лондоне, Великобритания
© AFP 2018 / Geogg Pugh, pool
Принц Уильям, герцог Кембриджский в самолете Spitfire Имперского военного музея в Лондоне, Великобритания
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