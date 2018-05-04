В военном параде в Калининграде примет участие комплекс "Искандер-М"

Ракетчики ЗВО на полигоне Капустин Яр перед боевым пуском ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото

Ракетчики ЗВО на полигоне Капустин Яр перед боевым пуском ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото

КАЛИНИНГРАД, 4 мая — РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", поступивший на вооружение Балтийского флота, будет участвовать в составе механизированной колонны в военном параде 9 мая в Калининграде, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В этом год военнослужащие Балтфлота получили и освоили бригадный комплект комплекса "Искандер-М". В четверг его впервые показали на ночной репетиции на площади Победы в Калининграде. Комплекс будет участвовать и в остальных репетициях – 5 и 7 мая, затем пройдет в составе механизированной колонны в военном параде в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", — сказал Мартов.

Всего по главной площади Калининграда пройдут около 1,8 тысячи военнослужащих Балтфлота и других силовых ведомств региона и более 60 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Среди них – новейшие дистанционно управляемые специальные транспортные платформы "Платформа-М", бронетранспортеры БТР-82А, крупнокалиберные пушки "Гиацинт", зенитно-ракетные комплексы "С-400", береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные пушечно-ракетные комплексы ближнего действия "Панцирь-С1", танки Т-72, боевые машины пехоты "БМП-2".

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения, впервые его представили в 1999 году на аэрокосмическом салоне МАКС. Основное назначение "Искандера" — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших прикрываемых ими объектов.