В Совфеде объяснили, чем вызвано размещение С-400 и Панцирь-С в Крыму

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пополнение ПВО в Крыму комплексами С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" вызвано активизацией НАТО в Черноморском регионе и усилившимся вниманием альянса к Крыму, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников сообщил, что соединения ПВО в Крыму в текущем году будут доукомплектованы подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

"Мы видим активизацию НАТО в Черноморском регионе, повысившееся внимание к Крымскому полуострову с их стороны. То натовские боевые корабли патрулируют акваторию Чёрного моря, то самолёты-разведчики "отираются" в том же воздушном пространстве. К тому же на соседней с Крымом Украине американцы развернули свою деятельность как никогда нагло и дерзко. С учётом повышенной напряжённости в отношениях России с отдельными странами Запада, инициированной, надо сказать, не нами, мы можем трактовать все эти действия как недружественные. И, конечно, намерены защищать нашу территорию, нашу границу", — заявил Бондарев.

По его словам, размещение С-400 в Крыму отвечает интересам нацбезопасности России.

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