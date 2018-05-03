Минобороны выделит средства на увеличение довольствия военных

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минобороны России выделит более 80 миллиардов рублей до 2020 года на увеличение денежного довольствия военнослужащих, заявила заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова.
По её словам, впервые с 2012 года по инициативе Минобороны президентом России принято решение о ежегодной индексации денежного довольствия военнослужащих до 2020 года в размере не менее 4% в год.
С 1 января 2018 года увеличены должностные оклады и оклады по воинскому званию военнослужащим на 4%, также на 4% повышена заработная плата всем категориям гражданского персонала Вооружённых сил.
"Предусмотрена индексация оплаты труда в 2019 и 2020 годах на 4%. На эти цели дополнительно выделено 38,4 миллиарда рублей", — добавила Шевцова.