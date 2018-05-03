Пик финансирования перевооружения ВС России пройден, заявил Песков

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пик финансирования перевооружения Вооруженных сил РФ пройден, расходы на оборону имеют тенденцию к незначительному снижению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ, SIPRI) сообщал, что военные расходы России впервые после 1998 года сократились на 20% и составили 66,3 миллиарда долларов.

Отвечая на вопрос, с чем связано такое сокращение, Песков объяснил тенденцию преодолением пика технологического перевооружения Вооруженных сил РФ.

"Об этом говорил президент России в своих различных выступлениях. Напомню, что говорил президент: в России, в российской армии проведена широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению. В основном этот процесс завершен, и поэтому пик расходов на технологическое перевооружение пройден, он остался слева, и поэтому расходы имеют тенденцию к незначительному постепенному сокращению. Связано это лишь с тем, что пройден пик технологического перевооружения вооруженных сил Российской Федерации", — пояснил Песков.

По его словам, это не означает замедление или прекращение работы военно-промышленного комплекса. "Это комплекс, который работает в полную силу, ведутся высокотехнологические разработки", — добавил Песков.