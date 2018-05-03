Пик финансирования перевооружения ВС России пройден, заявил Песков

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пик финансирования перевооружения Вооруженных сил РФ пройден, расходы на оборону имеют тенденцию к незначительному снижению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ, SIPRI) сообщал, что военные расходы России впервые после 1998 года сократились на 20% и составили 66,3 миллиарда долларов.
Отвечая на вопрос, с чем связано такое сокращение, Песков объяснил тенденцию преодолением пика технологического перевооружения Вооруженных сил РФ.
По его словам, это не означает замедление или прекращение работы военно-промышленного комплекса. "Это комплекс, который работает в полную силу, ведутся высокотехнологические разработки", — добавил Песков.