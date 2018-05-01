Смерть в кулаке. Пять самых необычных ручных гранат в мире

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Андрей Станавов. Контратака захлебнулась, патроны кончились, противник вот-вот перемахнет бруствер и ворвется в траншею — ручные гранаты всегда считались оружием последнего шанса, незаменимым в ближнем бою. За сотни лет из примитивных металлических баночек с порохом и фитилем они превратились в сложные ударные системы, смертельно опасные для пехоты и бронетехники. РИА Новости рассказывает о самых нестандартных образцах "карманной артиллерии".

Фугасная из картона

Американская ручная граната MK3 задумывалась как средство борьбы с живой силой противника, засевшей в изолированных помещениях — бункерах, блиндажах, этажах зданий и подвалах. Там, где традиционные осколочные "лимонки" малоэффективны. Корпус MK3 сделан из прессованного картона и осколков при взрыве почти не дает. Однако те, против кого ее применят, порадоваться этому, скорее всего, не успеют.

© Инфографика Схема американской фугасной гранаты MK3 © Инфографика Схема американской фугасной гранаты MK3

Детонация заряда из 227 граммов тротила создает мощную ударную волну. В замкнутом пространстве она мгновенно усиливается за счет эффекта отражения, выносит стены и сметает все живое. На открытой местности радиус гарантированного смертельного поражения человека силой взрыва — два метра. В модернизированной версии MК3А2 граната упакована уже в металлический корпус.

Объемно-детонирующая

Российская ручная штурмовая термобарическая граната РГ-60ТБ — это карманная бомба объемного взрыва. В момент активации распыляется облако специальной термобарической смеси, которое воспламеняется и детонирует. И хотя масса заряда не превышает 240 граммов, за счет объемного эффекта мощность подрыва соответствует 600 граммам тротила.

Граната универсальна — может применяться как по пехоте, укрывшейся в зданиях и сооружениях, так и на открытой местности. Во втором случае радиус круговой зоны гарантированного поражения ударной волной составляет семь метров. По схожему принципу действуют термобарические авиабомбы, капсулы пехотного огнемета "Шмель" и реактивные снаряды ТОС-1 "Буратино". Только масштабы другие.

Кумулятивная с парашютом

Советскую противотанковую гранату РКГ-3 приняли на вооружение в 1950-м. В отличие от фугасных собратьев, она не просто детонирует, а создает кумулятивную струю, пробивающую даже лобовую танковую броню толщиной более 200 миллиметров. Единственное условие — удар должен быть под прямым углом к поверхности. Чтобы граната прилетала в танк правильно, ее оснастили парашютом-стабилизатором, раскрывающимся сразу после броска.

Из-за мощнейшего полукилограммового тротилового заряда РКГ-3 быстро завоевала недобрую славу оружия, опасного не только для противника, но и для своих. Подрыв такой начинки на удалении десять метров от гранатометчика неизбежно приводил к серьезной контузии. Со временем РКГ-3 вытеснили более эффективные и безопасные в применении противотанковые гранатометы и комплексы с управляемыми ракетами.

Пластмассовая с проволокой

Французская оборонительная граната LU 213 по конструкции и механике действия скорее напоминает самодельное взрывное устройство, чем серийный продукт военной промышленности. Яйцевидный оребренный корпус из пластика, 100-граммовый заряд взрывчатки и… 230 стальных шариков, аккуратно уложенных внутри.

Ручные гранаты LU 213 (слева) и LU 216 (справа) Ручные гранаты LU 213 (слева) и LU 216 (справа)

Очевидно, такого количества поражающих элементов французским инженерам показалось недостаточно, поэтому они упрятали туда еще моток сталистой проволоки с насечками, которая при взрыве разлетается на куски. Считается, что, в отличие от "лимонок", гранаты такого типа дают равномерное поле осколков, поэтому радиусы сплошного поражения и убойного действия у них совпадают. Схожая конструкция у бельгийской ручной гранаты NR 423.

Бетонная с щебнем

Ручную гранату Volkshandgranate 45 разработали в Германии под конец Второй мировой войны. В условиях острой нехватки сырьевого металла, который пожирал разогнавшийся военпром, предприимчивые немцы решили отливать корпуса "народных" гранат в бетоне.

Запал гранаты Volkshandgranate 45 Запал гранаты Volkshandgranate 45

Начинка состояла из 150 граммов суррогатной взрывчатки ниполит, "приправленной" смертоносной смесью щебня, мелких металлических обрезков и стружки от токарного производства. В отличие от стальной предшественницы Stielhandgranaten 43, бетонная "народная" граната выпускалась без ручки. Всего немцы успели наштамповать около 800 тысяч штук.