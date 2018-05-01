РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Смерть в кулаке. Пять самых необычных ручных гранат в мире

08:0001.05.2018
(обновлено: 08:11 01.05.2018)
036412
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКурсанты женской военной Академии в Дамаске обучаются метанию гранаты на занятиях по боевой подготовкеКурсанты женской военной Академии в Дамаске обучаются метанию гранаты на занятиях по боевой подготовке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Андрей Станавов. Контратака захлебнулась, патроны кончились, противник вот-вот перемахнет бруствер и ворвется в траншею — ручные гранаты всегда считались оружием последнего шанса, незаменимым в ближнем бою. За сотни лет из примитивных металлических баночек с порохом и фитилем они превратились в сложные ударные системы, смертельно опасные для пехоты и бронетехники. РИА Новости рассказывает о самых нестандартных образцах "карманной артиллерии".

Фугасная из картона

Американская ручная граната MK3 задумывалась как средство борьбы с живой силой противника, засевшей в изолированных помещениях — бункерах, блиндажах, этажах зданий и подвалах. Там, где традиционные осколочные "лимонки" малоэффективны. Корпус MK3 сделан из прессованного картона и осколков при взрыве почти не дает. Однако те, против кого ее применят, порадоваться этому, скорее всего, не успеют.

© ИнфографикаСхема американской фугасной гранаты MK3
© Инфографика
Схема американской фугасной гранаты MK3

Детонация заряда из 227 граммов тротила создает мощную ударную волну. В замкнутом пространстве она мгновенно усиливается за счет эффекта отражения, выносит стены и сметает все живое. На открытой местности радиус гарантированного смертельного поражения человека силой взрыва — два метра. В модернизированной версии MК3А2 граната упакована уже в металлический корпус.

Объемно-детонирующая

Российская ручная штурмовая термобарическая граната РГ-60ТБ — это карманная бомба объемного взрыва. В момент активации распыляется облако специальной термобарической смеси, которое воспламеняется и детонирует. И хотя масса заряда не превышает 240 граммов, за счет объемного эффекта мощность подрыва соответствует 600 граммам тротила.

© Фото : Vitaly V. KuzminРучная термобарическая граната РГ-60ТБ
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Ручная термобарическая граната РГ-60ТБ

Граната универсальна — может применяться как по пехоте, укрывшейся в зданиях и сооружениях, так и на открытой местности. Во втором случае радиус круговой зоны гарантированного поражения ударной волной составляет семь метров. По схожему принципу действуют термобарические авиабомбы, капсулы пехотного огнемета "Шмель" и реактивные снаряды ТОС-1 "Буратино". Только масштабы другие.

Кумулятивная с парашютом

Советскую противотанковую гранату РКГ-3 приняли на вооружение в 1950-м. В отличие от фугасных собратьев, она не просто детонирует, а создает кумулятивную струю, пробивающую даже лобовую танковую броню толщиной более 200 миллиметров. Единственное условие — удар должен быть под прямым углом к поверхности. Чтобы граната прилетала в танк правильно, ее оснастили парашютом-стабилизатором, раскрывающимся сразу после броска. 

© Фото : Vitaly V. KuzminРучная граната РКГ-3
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Ручная граната РКГ-3

Из-за мощнейшего полукилограммового тротилового заряда РКГ-3 быстро завоевала недобрую славу оружия, опасного не только для противника, но и для своих. Подрыв такой начинки на удалении десять метров от гранатометчика неизбежно приводил к серьезной контузии. Со временем РКГ-3  вытеснили более эффективные и безопасные в применении противотанковые гранатометы и комплексы с управляемыми ракетами.

Пластмассовая с проволокой

Французская оборонительная граната LU 213 по конструкции и механике действия скорее напоминает самодельное взрывное устройство, чем серийный продукт военной промышленности. Яйцевидный оребренный корпус из пластика, 100-граммовый заряд взрывчатки и… 230 стальных шариков, аккуратно уложенных внутри.

Ручные гранаты LU 213 (слева) и LU 216 (справа)
Ручные гранаты LU 213 (слева) и LU 216 (справа)

Очевидно, такого количества поражающих элементов французским инженерам показалось недостаточно, поэтому они упрятали туда еще моток сталистой проволоки с насечками, которая при взрыве разлетается на куски. Считается, что, в отличие от "лимонок", гранаты такого типа дают равномерное поле осколков, поэтому радиусы сплошного поражения и убойного действия у них совпадают. Схожая конструкция у бельгийской ручной гранаты NR 423.

Бетонная с щебнем

Ручную гранату Volkshandgranate 45 разработали в Германии под конец Второй мировой войны. В условиях острой нехватки сырьевого металла, который пожирал разогнавшийся военпром, предприимчивые немцы решили отливать корпуса "народных" гранат в бетоне.  

Запал гранаты Volkshandgranate 45
Запал гранаты Volkshandgranate 45

Начинка состояла из 150 граммов суррогатной взрывчатки ниполит, "приправленной" смертоносной смесью щебня, мелких металлических обрезков и стружки от токарного производства. В отличие от стальной предшественницы Stielhandgranaten 43, бетонная "народная" граната выпускалась без ручки. Всего немцы успели наштамповать около 800 тысяч штук.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена