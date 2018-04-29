Большой десантный корабль "Минск" вернулся в Балтийск после похода

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) "Минск" Балтийского флота вернулся в город Балтийск дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

"Экипаж БДК "Минск" находился в походе почти семь месяцев, пронеся Андреевский флаг через Средиземное, Черное и Северное моря, а также Атлантический океан. Кораблем было пройдено свыше 20 тысяч морских миль, совершены заходы в ряд российских и иностранных портов, среди которых Севастополь, Новороссийск, Тартус и Лиссабон. Дальний поход корабля проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России", — сказал Мартов.

По его словам, одной из основных задач похода корабля являлась демонстрация Андреевского флага. В акватории Средиземного моря корабль действовал в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России. Были проведены многочисленные тренировки с боевыми кораблями Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, отработаны совместные задачи на межфлотском уровне

Как отметил Мартов, экипаж корабля самостоятельно выполнил десятки учебно-боевых задач, среди которых учения по противовоздушной и противолодочной обороне, различные корабельные учения и тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

"На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования флота и администрации Балтийска, а также родные и близкие моряков-балтийцев. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов от имени членов Военного совета флота поздравил командира корабля и экипаж с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания и пожелал экипажу новых успехов в боевой учебе", — добавил Мартов.

Полковник уточнил, что в торжественной обстановке отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота. По его словам, корабль вернулся из дальнего похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.

В Средиземноморье большой десантный корабль "Минск" отправился в октябре 2017 года. Дальний поход корабля проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России.