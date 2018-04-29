В Новочеркасске на 9 мая покажут комплекс "Панцирь-С" и ЗРС С-300 "Фаворит"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С" и зенитные ракетные системы С-300 покажут на военном параде 9 мая в Новочеркасске, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В состав механизированной колонны включено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе, бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С", реактивные системы залпового огня "Град-М", зенитные ракетные системы С-300 "Фаворит" и бронетранспортеры БТР-82АМ", — сказал он.

Как отметил Астафьев, в военном параде примут участие около 700 человек из объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО). В одном строю с военнослужащими пройдут парадные расчета от Новочеркасского казачьего кадетского корпуса, всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", сводные батальоны Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, ФГКУ "Южный спасательный центр" МЧС России, общей численностью около 500 участников.

Астафьев сообщил, что всего в ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

"Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО будут привлечены более 24 тысячи военнослужащих округа и других силовых ведомств, задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники", — добавил полковник.