В России завершился второй этап конкурса "Авиадартс-2018"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Второй этап конкурса военных летчиков "Авиадартс-2018" завершился в авиационных объединениях Воздушно-космических сил, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Как отмечается, участники конкурса выполняли полеты на истребителях Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, бомбардировщиках Су-24М и Су-34, штурмовиках Су-25 различной модификации, транспортных самолетах Ил-76МД, дальних бомбардировщиках Ту-22М3, вертолетах Ми-8, Ми-24, Ми-35 и Ка-52. Победители второго этапа соревнований примут участие во всероссийском этапе конкурса "Авиадартс-2018".
"Во время проведения конкурса экипажи преодолевали систему противовоздушной обороны, осуществляли воздушную разведку, выполняли элементы пилотажа и применяли авиационные средства поражения по наземным целям", — добавили в пресс-службе военного ведомства.