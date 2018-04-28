У России все больше партнеров в борьбе с терроризмом, заявил экс-консул

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Рекордно большое число участников прошедшей в Сочи под эгидой Совета безопасности РФ международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, является свидетельством того, что мир перестает быть однополярным, а у России становится все больше единомышленников в борьбе с терроризмом, считает участник форума, бывший почетный консул РФ в Черногории Боро Джукич.

На форуме в Сочи присутствовали представители 118 стран мира, что стало рекордом в истории этих встреч, ежегодно проводимых в России. Участники нынешней встречи выступили против односторонних и силовых подходов в урегулировании кризисов в обход норм и принципов международного права, за решение конфликтов путем переговоров.

Также было заявлено, что основные усилия государств должны быть направлены на устранение причин возникновения и распространения терроризма, на противодействие его идеологии и финансированию.

"Такие встречи являются признаком того, что мир перестает быть однополярным и становится многополярным. 118 стран — это доказательство того, что у России становится все больше единомышленников. Я выражаю организаторам встречи большую благодарность за приглашение", — сказал Джукич РИА Новости по итогам встречи.

"Наш единственный враг — международный терроризм, он похож на осьминога со многими щупальцами. Такие конференции сплачивают государства в борьбе с ним", — добавил Джукич.

По его словам, Россия в Сирии показала, как надо по-настоящему бороться с терроризмом, в то время как США и НАТО делали вид, что борются с терроризмом, в действительности поддерживая его. "Но англосаксы хотят закрыть мировой общественности глаза и уши в отношении правды о том, что Россия — ведущая страна в борьбе против международного терроризма", — сказал собеседник агентства.

"Россия в четырех войнах освобождала страны Европу. Первый раз в войне против Османской империи, потом против Наполеона, затем воевала в Первую мировую войну против Австро-Венгрии и наконец, во Вторую мировую войну, сражаясь против нацистов. Сейчас фактически идет пятая война, в которой, по моему субъективному мнению, Россия тоже победит, но победит не свинцом, а карандашом, чему сопутствовала и прошедшая конференция по безопасности", — добавил Джукич.