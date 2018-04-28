МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео прохода кораблей Черноморского флота под аркой Крымского моста.
На кадрах видно, как противодиверсионный катер "Раптор" и десантный катер ДК-199 прошли под перекрытиями конструкции.
Военная техника пересекла Керченский пролив и вошла в воды Азовского моря.
Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.