Корабли ЧФ отправились в Ростов-на-Дону для участия в параде

КРАСНОДАР, 28 апр — РИА Новости. Военные корабли Черноморского флота вошли в воды Азовского моря для последующего участия в демонстрации в Ростове-на-Дону, посвященной 100-летию Южного военного округа, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Отмечается, что в пятницу противодиверсионный катер "Раптор" и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Керченского моста, пересекли Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря.

Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в Ростов-на-Дону, где примут участие в статической демонстрации кораблей, посвященной 100-летию Южного военного округа.

"На набережной столицы Дона черноморцы продемонстрируют возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава, пройдя с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту десантного катера", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Южного военного округа, пройдут с 3 по 5 мая в Ростове-на-Дону и закончатся праздничным фейерверком.