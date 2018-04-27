Патрушев обсудил с главой разведки Бразилии сотрудничество по безопасности

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с гендиректором Бразильского разведывательного агентства Жанер Алванерга вопросы взаимодействия в сфере безопасности, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Секретарь Совета Безопасности РФ провел сегодня в Москве двусторонние переговоры с участниками IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Николай Патрушев обсудил с Генеральным директором Бразильского разведывательного агентства Жанер Алванерга вопросы российско-бразильского взаимодействия в сфере безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, Патрушев встретился с генсекретарем Султанской канцелярии Омана по военным вопросам Мухамадом Аль-Машики, министром общественной безопасности Лаосса Сомэко Силавонгом и союзным министром кабинета Союзного правительства Мьянмы Таун Туном.

Сообщается, что собеседники выразили заинтересованность в развитии двусторонних диалогов, отметили близость подходов к решению актуальных проблем национальной, региональной и международной безопасности.