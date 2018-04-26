Путин оценил военный потенциал России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. России нужно осуществить технологический прорыв в области вооружений, в противном случае страна может остаться позади своих соперников, считает Владимир Путин.

"Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелые последствия будут", — сказал он на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров

В то же время российский лидер отметил, что существующего задела может хватить еще на "два-три десятилетия".

Президент подчеркнул, что ученые справятся с задачей перевооружения, когда начнут мыслить "за горизонт". "И людей нужно готовить именно для этого", — добавил он.

Послание Путина

Первого марта Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российских вооружений. Речь шла о ракетном комплексе "Сармат", авиационной системе "Кинжал", а также о нескольких перспективных разработках, для которых еще не выбрали название.

Президент также сообщил, что в состав РВСН вошли 80 новых межконтинентальных ракет, 102 баллистические ракеты разместили на субмаринах, в строй ввели три подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

При этом глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны обеспечить безопасность страны.