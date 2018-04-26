В Новосибирской области С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири в Новосибирской области, сообщает в четверг пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" полка, дислоцированного в Новосибирской области, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири", — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что накануне подразделения полка вернулись с учений, которые проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области. В ходе активной фазы маневров расчеты выполнили боевые стрельбы, успешно поразив низколетящие, маневрирующие мишени, имитирующие истребители, крылатые и баллистические ракеты условного противника.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.