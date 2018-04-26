В мире заинтересованы в повышении глобальной безопасности, заявил Патрушев

СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Растущее число участников ежегодно проходящих в России под эгидой Совета безопасности РФ международных встреч высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, подтверждает заинтересованность государств в общей борьбе с угрозами и вызовами глобальной и региональной безопасности, заявил журналистам секретарь СБ РФ Николай Патрушев.
По его словам, если в первой такой встрече в 2010 году также в Сочи участвовали представители 43 стран, то в 2017 году на встречу в Тверскую область прибыли представители 95 государств.
"Растущее из года в год число участников (таких встреч) подтверждает заинтересованность государств в консолидации усилий в борьбе с угрозами и вызовами глобальной и региональной безопасности", — подчеркнул Патрушев.
Международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводятся ежегодно по инициативе СБ РФ в одном из регионов страны. Предыдущие встречи прошли в Сочи, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном и Твери, где была создана доверительная обстановка для обсуждения наиболее актуальных вопросов международной безопасности.