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Безопасность

Сапер в тельняшке. На что способны новые тральщики проекта 12700

08:0026.04.2018
(обновлено: 08:02 26.04.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкМинный тральщик Александр Обухов во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017Минный тральщик Александр Обухов во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Андрей Станавов. Невидимый для магнитных взрывателей стеклопластиковый корпус,  высокая маневренность и современная противоминная система — на этой неделе в Санкт-Петербурге спустили на воду новый базовый тральщик "Иван Антонов" проекта 12700. Эти боевые корабли могут применяться как для расчистки коридоров в минных полях, так и для поиска одиночных дрейфующих мин, препятствующих судоходству. Об особенностях проекта и почему он имеет стратегическое значение — в материале РИА Новости.

Неметаллическая оболочка

"Иван Антонов" — второй корабль серии, сошедший со стапелей Средне-Невского судостроительного завода. Головной "Александр Обухов" спущен на воду в 2014-м и действует сейчас в составе Балтийского флота. Еще три — "Георгий Курбатов", "Владимир Емельянов" и "Яков Баляев" — достраиваются. К 2027 году Минобороны России рассчитывает получить девять таких тральщиков.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТретий стеклопластиковый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" во время церемонии спуска на воду на Средне-Невском судостроительном заводе. 25 апреля 2018 года
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Третий стеклопластиковый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" во время церемонии спуска на воду на Средне-Невском судостроительном заводе. 25 апреля 2018 года

В проекте 12700 специалистам санкт-петербургского ЦМКБ "Алмаз" удалось совместить множество нестандартных инженерных решений, многое на кораблях такого класса применили впервые. В дополнение к двум винтам регулируемого шага установлены два носовых подруливающих устройства и две кормовые выдвижные поворотные колонки, за счет чего тральщик получил маневренность почти как у буксира. Для корабля прибрежной зоны это ценное качество, позволяющее ему действовать в узких проливах, на фарватерах, между отмелями. Два дизеля мощностью по 2,5 тысячи лошадиных сил каждый разгоняют тральщик до 16,5 узла.

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Главное ноу-хау проекта — уникальная отечественная технология изготовления корпуса из монолитного стеклопластика методом вакуумной инфузии. На сегодня это самый крупный корпус в мире, созданный таким способом. В отличие от маломагнитной стали, стеклопластик более легкий и прочный, и у него минимальный уровень физических полей. Бесконтактные минные взрыватели не срабатывают. Технология очень дорогостоящая, поэтому первые корабли влетели Минобороны в копеечку.

Из бортового вооружения тральщик несет одну шестиствольную артиллерийскую установку АК-306, восемь зенитно-ракетных комплексов и два крупнокалиберных пулемета.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТральщик "Александр Обухов"
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Тральщик "Александр Обухов"

Пахари моря

"Иван Антонов" оснащен современными комплексами поиска и обнаружения мин, которыми управляет автоматизированная система "Диез-Э". Кроме того, тральщик располагает гидроакустической станцией миноискания "Ливадия-МЭ", двумя автономными противоминными подводными аппаратами типа Alister 9, двумя управляемыми подводными аппаратами типа K-Ster, десятью одноразовыми телеуправляемыми подводными аппаратами-уничтожителями мин K-Ster С и противоминным телеуправляемым катером типа Inspector-MK2.

"Львиная доля противоминного оборудования для первых изделий проекта 12700  закуплена во Франции еще до введения санкций, — рассказал РИА Новости военно-морской эксперт капитан первого ранга Михаил Славин. — Хотя изначально корабли проектировались под российскую противоминную систему "Александрит — ИСПУМ". Это система четвертого поколения, достаточно эффективная, но, к сожалению, довести ее до ума пока не удалось".

Система управления "Диез-Э" в реальном времени принимает, обрабатывает и отображает на электронных картах оперативную информацию, поступающую от навигационных систем. Это заметно облегчает работу штурману.

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© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
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"Траление якорных мин всегда считалось очень сложной процедурой с точки зрения навигации, — рассказывает РИА Новости Павел Звонарев, в начале 1980-х служивший штурманом на базовом тральщике Балтийского флота. — Для расчистки коридора, как правило, задействуют шесть-семь кораблей, которые идут плотным уступом с развернутыми тралами. Скорость постоянная, от шести до двенадцати узлов. Строй выдерживается таким образом, чтобы позади не оставалось непротраленных зон. Со временем тактика почти не поменялась".

По его словам, штурманы кораблей обеспечивают так называемый перекрыш — очищенные от мин полосы воды обязательно должны заходить одна на другую примерно на 30 процентов от ширины. Чтобы добиться метровой точности, оперативно разворачивается независимая система радионавигации со специальными маяками, по локатору отслеживаются береговая черта, различные ориентиры, просчитываются все маневры и развороты. Современная навигационная аппаратура позволяет делать это намного быстрее и точнее.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКатер радиохимической разведки (на первом плане) и базовые тральщики БТ-213 "Сергей Колбасьев" (слева) и БТ-212 (справа) во время генеральной репетиции военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Катер радиохимической разведки (на первом плане) и базовые тральщики БТ-213 "Сергей Колбасьев" (слева) и БТ-212 (справа) во время генеральной репетиции военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ

Старая школа

Кроме современных роботизированных средств новый корабль также укомплектован традиционным контактным тралом ГКТ-2 и акустическим ШАТ-У. Первый представляет собой два длинных гибких стальных поводка с жестко закрепленными на них пассивными резаками и разводящими устройствами в виде поплавков на концах. Если смотреть сверху, очертаниями он напоминает ласточкин хвост.

Схема действия проста. Зацепившись за трал, минреп (трос с якорем, удерживающий мину под водой) начинает по нему скользить, попадает в один из резаков и обрывается. Всплывшую мину оперативно ликвидируют огнем корабельной артиллерии. Для этого в хвосте эскадры следуют специальные корабли-уничтожители. С появлением донных мин разработаны так называемые неконтактные тралы, которые имитируют физические поля, инициирующие детонацию.

Многоцелевая атомная подводная лодка
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Несмотря на скромное водоизмещение и отсутствие ударных вооружений, корабли противоминной обороны имеют стратегическое значение. Современные технологии минирования с воды и с воздуха позволяют быстро и густо засеять море смертоносными "игрушками". Каким бы мощным ни был флот, запертый минными заграждениями в районах базирования, он бесполезен. Прорвать блокаду под силу только тральщикам. Без них нельзя высадить морской десант, вывести атомные подводные ракетоносцы и крейсера на патрулирование или организовать оборону побережья.

Закупки новых кораблей такого типа говорят о том, что командование ВМФ России всерьез озаботилось состоянием минно-трального флота. Практически все стоящие на вооружении морские, рейдовые и базовые тральщики построены еще в советское время и успели порядком устареть.

© AP Photo / Gero BreloerМинные тральщики
© AP Photo / Gero Breloer
Минные тральщики
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