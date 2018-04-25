Более 10 боевых кораблей Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости. Экипажи разнородной корабельной группировки Каспийской флотилии из Дагестана и Астраханской области подняты по учебной тревоге для проведения зачетного тактического учения с боевой стрельбой, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
На первом этапе учений экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в районы рассредоточения и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищенном рейде.
В ходе второго этапа будут отработаны совместные действия кораблей при ведении морского боя с надводными кораблями условного противника и выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морской, береговой и воздушной целям в условиях применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы.
Всего в зачетных тактических учениях принимают участие более 800 военнослужащих Каспийской флотилии, в том числе экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Великий Устюг" а также тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения.