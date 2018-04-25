Военнослужащие РВСН покрасят "Ярсы" перед парадом Победы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Военнослужащие РВСН покрасят расчеты пусковых установок ПГРК "Ярс" перед проведением парада 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщает в среду пресс-служба Минобороны РФ.

"Стратегические ракетчики проведут покраску военной техники парадного расчета механизированной колонны РВСН", — сказано в сообщении ведомства.

Пресс-служба Минобороны отмечает, что покраска "Ярсов" производится методом напыления в закрытом боксе парадным расчетом РВСН.

"В среднем на покраску одного агрегата ракетного комплекса "Ярс" уходит около двух дней. Пусковые установки покрывают специально изготовленной краской защитного цвета, соответствующей технической документации на ракетный комплекс. При этом расход краски на одну пусковую установку составляет около 60 кг краски защитного цвета и около 40 кг черной краски, которой покрывается шасси", — сказано в сообщении.

В составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по Красной площади 9 мая пройдут три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" Тейковского ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области.

Помимо военнослужащих и техники Тейковского ракетного соединения, в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты Военной академии РВСН и ее филиала в Серпухове.