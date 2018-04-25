Войска ЦВО в рамках учений отрабатывают борьбу с "джихад-мобилями" и БПЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) изучают способы действия войск, основанные на боевом опыте, полученном в Сирии, в том числе борьбу с "джихад-мобилями", БПЛА и квадрокоптерами, сказал в среду на встрече с ветеранами Вооруженных Сил РФ в Екатеринбурге командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

"В целях внедрения боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике, в ходе каждого тактического и тактико-специального учения отрабатываются практические задачи по двенадцати способам действий войск. Среди них — подготовка снайперских пар, борьба с "джихад-мобилями", борьба с беспилотными летательными аппаратами и квадрокоптерами; использование минных шлагбаумов и "танковая карусель", — сказал Лапин.

Командующий добавил, что войска ЦВО также отрабатывают борьбу с "гибридными" методами ведения войны. "Основные усилия подготовки войск сосредоточены на подготовке органов управления и подразделений к отражению возможной агрессии в зоне ответственности округа, с использованием нестандартных форм и способов применения войск, на основе опыта боевых действий, полученного в Сирийской Арабской Республике. Особенностью подготовки является двусторонность и комплексность проводимых мероприятий и внедрения новых форм и способов действия войск, в том числе в условиях применения противником "гибридных" методов ведения войны", — сказал Лапин.

Ранее генерал Лапин сообщал, что более восьми тысяч представителей Центрального военного округа приняли участие в операции в Сирии, из них свыше трех тысяч отмечены государственными наградами.