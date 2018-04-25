Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" спустили на воду в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ России "Иван Антонов" проекта 12700 в среду спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
В свою очередь замглавкома ВМФ Виктор Бурсук отметил, что корабли этой серии очень нужны ВМФ и выразил надежду, что будет производиться не менее двух таких кораблей в год.
Ранее сообщалось, что свое название корабль получил в честь прославленного снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.
При строительстве этих кораблей реализуются новейшие российские технологии и технические решения. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
Головной корабль этого проекта "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ.