Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" спустили на воду в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ России "Иван Антонов" проекта 12700 в среду спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Сегодня знаменательный день, спуск на воду корабля "Иван Антонов". Завод вошёл во второе столетие с новыми технологиями. Мы вместе модернизируем завод и получаем новые результаты… Антонов в 22 года был удостоен звания героя СССР, это достойный пример нам, как нужно трудиться и любить свою Родину", — сказал гендиректор завода Владимир Середохо.

В свою очередь замглавкома ВМФ Виктор Бурсук отметил, что корабли этой серии очень нужны ВМФ и выразил надежду, что будет производиться не менее двух таких кораблей в год.

Ранее сообщалось, что свое название корабль получил в честь прославленного снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова.

Корабль проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.

При строительстве этих кораблей реализуются новейшие российские технологии и технические решения. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

Головной корабль этого проекта "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ.